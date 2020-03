Doradcy podatkowi będą udzielać porad niepełnosprawnym

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Do 28 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Eksperci będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to jedenasta tego typu wspólna akcja Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego-Jakuba Chełstowskiego.

Niepełnosprawni najczęściej są zainteresowani rozwianiem wątpliwości np. w zakresie używania samochodu do celów rehabilitacji, korzystania z pomocy przewodników (dla osób niewidomych, czy niesprawnych ruchowo), zakupu leków, czy wydatkami na adaptację mieszkania.

https://niepelnosprawni.slaskie.pl/content/doradcy-podatkowi-niepelnosprawnym_2020