Architektoniczna perełka Sosnowca, czyli gmach Szkoły Realnej, wystawiona na sprzedaż? Zgodnie z ogłoszeniem wyceniono ją na, bagatela, 14 mln zł! Jednakże ogłoszenie to zniknęło z Sieci.

Budynek znajdujący się w wojewódzkim rejestrze zabytków położony jest przy ul. Żeromskiego 3 w Sosnowcu. Gmach został wzniesiony w latach 1895-1898 w stylu neorenesansu północnego. Autorem projektu był Antoni Jasieńczyka-Jabłoński. Początkowo mieściła się w nim Szkoła Realna, będąca pierwszą szkołą średnią w Sosnowcu. Jej fundatorem był Heinrich Dietel, a działalność placówki zainaugurowano 29 października 1894 roku w obecności przedstawiciela Imperium Rosyjskiego.



Szkoła działała do 1915 roku. Później budynek przejęła Szkoła Handlowa, czyli późniejsze IV LO im. Stanisława Staszica, a od 1970 roku w gmachu pojawił się nowy gospodarz i umieszczono tam Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Po wielu latach, w 2013 roku, budynek został przejęty przez miasto, które podejmowało wiele prób sprzedaży. W 2017 wystawiono za 650 tys. 600 złotych (cena wywoławcza), ale ostatecznie został kupiony przez firmę Opal Maksimum za 820 tysięcy.

Zgodnie z „testamentem” Dietla, budynek miał zawsze służyć nauce. Jednakże nowy nabywca postanowił przekształcić go w biurowiec.

Niedawno na jednym z serwisów zajmujących się sprzedażą nieruchomości pojawiła się informacja o sprzedaży obiektu i to za 14 milionów złotych, jednak zniknęła we wtorek, 19 stycznia. Od dawna wiadomo, że gmach jest do wynajęcia, a informacje o tym można znaleźć na stronie poświęconej budynkowi - TU!



Biura do wynajęcia w zabytkowym budynku Szkoły Realnej w Sosnowcu. Obiekt w trakcie prac restauracyjnych i konserwatorskich. Oferowane powierzchnie biurowe dzięki unikalnej architekturze nadają prestiżu i wyjątkowości ich najemcom. Zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z wynajmem powierzchni biurowych – czytamy na stronie Opal Maksimum.

Jak ustalił „Dziennik Zachodni” oferta sprzedaży w internetowym serwisie nie została opublikowana przez przedstawicieli firmy Opal Maksimum. Zniknęła, kiedy media zaczęły publikować artykuły na ten temat.