68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje miejskie w Mediatece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu informuje, że Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, ogłosił 68. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla amatorów: uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych.

Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie, pod patronatem i przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego.

Do kiedy można złożyć zgłoszenie?

W trosce o zachowanie wysokiego poziomu imprezy Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu podjęła się organizacji eliminacji na szczeblu miejskim, które zostaną przeprowadzone w poniedziałek 27 marca 2023 roku o godz. 11:00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11.

Karty zgłoszeń razem ze zgłoszeniem do etapu miejskiego należy dokładnie i poprawnie wypełnić oraz złożyć do dnia 20 marca 2023 r. do godz. 15:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Zagłębiowskiej Mediatece, w Dziale Instruktażu i Promocji przy ul. Kościelnej 11 (II piętro, pokój 2.11) lub przesłać na adres beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl (skan karty uczestnika razem ze zgłoszeniem do etapu miejskiego – z czytelnymi podpisami).

Zasady konkursu

Uczestnicy przygotowują repertuar nieprezentowany w poprzednich OKR, ani w innych konkursach recytatorskich. Repertuar zgłoszony i wykonany podczas eliminacji miejskich nie może być zmieniony w dalszych eliminacjach. Uczestnicy muszą pamiętać o regulaminowym czasie trwania występów w danych turniejach. Przekroczenie limitu czasu prezentacji w poszczególnych turniejach może spowodować pominięcie wykonawcy w ocenie Sądu Konkursowego.

W konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych (zapis nie dotyczy akompaniatorów).

Ponadto uczestnicy eliminacji zobligowani są do wejścia na strony internetowe: www.biblioteka.sosnowiec.pl, www.instytutkorfantego.pl oraz www.tkt.art.pl/category/okr/, w celu zapoznania się z Regulaminem 68. OKR, monitorowania wszelkich informacji dotyczących przebiegu poszczególnych eliminacji oraz zapoznania się z ważnymi komunikatami, dotyczącymi terminów przesłuchań itp.

Informacji na temat eliminacji miejskich udziela Beata Szymczak – nr tel.: 32 266 43 76, 662 308 613, e-mail: beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl.

Laureaci eliminacji miejskich 68. OKR wezmą udział w eliminacjach regionalnych. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 24-28 kwietnia 2023 roku w siedzibie Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4.

Organizatorzy zapewniają odpowiednie warunki techniczne do przesłuchań.