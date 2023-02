Nietrzeźwy wszczął awanturę domową. Zaproponował policjantom 1000 zł łapówki!

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji nr II w Sosnowcu zatrzymali w dniu 13 lutego 2023 roku nietrzeźwego mężczyznę, który w celu uniknięcia nocy w Izbie Wytrzeźwień, zaproponował policjantom łapówkę.

Łapówka za awanturę

Policjanci zostali wezwani na interwencję z uwagi na to, że nietrzeźwy 67-latek wszczął awanturę domową. Kiedy zapadła decyzja o przewiezieniu go do Izby Wytrzeźwień, mieszkaniec Sosnowca zaproponował policjantom 1000 złotych łapówki, pod warunkiem, że puszczą go wolno i zapomną o sprawie.

Pomimo że mundurowi powiedzieli mu, że już sama propozycja jest przestępstwem, on nadal usiłował ich przekonać. Ostatecznie noc spędził w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za złożenie mundurowym korupcyjnej propozycji w zamian za odstąpienie od czynności służbowych grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.