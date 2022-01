Mnogość dostępnych diet, które możemy zastosować w codziennym odżywianiu, przyprawia niejedną osobę o zawrót głowy. Chcemy, aby dieta była przede wszystkim smaczna, dostarczała niezbędnych składników oraz nie zajmowała całego naszego cennego czasu w kuchni. Zachowując równowagę między każdym z tych kryteriów, jesteśmy w stanie tak dobrać dietę, aby działała doskonale na nasze samopoczucie. Przyjrzyjmy się uważnie diecie zbilansowanej, która skupia się na tym, aby spożywane posiłki zawierały niezbędne makroskładniki i zachowywały między sobą odpowiednie proporcje.

Zbilansowana dieta - u kogo sprawdzi się najlepiej?

Niezależnie od aktywności fizycznej czy stanu zdrowia, każda osoba powinna dążyć do zachowania odpowiedniego balansu w odżywianiu. Zazwyczaj zbilansowana dieta błędnie kojarzy się z odchudzaniem lub niesmacznymi posiłkami. Okazuje się, że zachowanie równowagi w codziennym odżywianiu wcale nie jest takie przerażające, jakby się mogło wydawać. Dla osób, które na co dzień zajmują się sportem, intensywną pracą umysłową, czy też chorują przewlekle, zbilansowana dieta pudełkowa Poznań, na przykład realizowana jako catering dietetyczny może przynieść wiele korzyści i poprawić osiągane wyniki oraz ogólne samopoczucie.

Podstawowe zasady diety zbilansowanej

Na samym początku warto zaznaczyć, że reguły diety zbilansowanej są zawarte w Złotej Karcie Prawidłowego Żywienia, stworzonej przez polskie towarzystwa działające na rzecz zdrowia obywateli. Istnieje kilka podstawowych zasad, które bezwzględnie należy przestrzegać w diecie zbilansowanej. W ciągu dnia powinno spożywać się minimalną liczbę trzech posiłków w równym odstępie czasowym. Śniadanie to konieczność do uzyskania pełni zdrowia. Każdy z posiłków powinien być średni objętościowo oraz zawierać produkty zbożowe takie jak ciemne pieczywo, pełnoziarniste płatki, kasze, makarony, ewentualnie ziemniaki. W każdym posiłku lub między posiłkami powinniśmy spożywać warzywa i owoce. Pamiętajmy też o odpowiednim nawadnianiu organizmu — może to być woda mineralna lub soki owocowo-warzywne około 1 litra dziennie. Zalecane jest także spożywanie dwóch szklanek mleka, kefiru lub jogurtu o niskiej zawartości tłuszczu oraz kilku plasterków sera. W codziennej diecie powinna znaleźć się ryba, drób, groch, fasola lub mięsa, choć należy unikać czerwonego. Nie zapominajmy także o niezbędnych tłuszczach - dobrze sprawdzi się oliwa z oliwek lub olej roślinny. Zwracajmy także uwagę na podaż soli w diecie - tej powinno być jak najmniej. Również alkohol i wysoko przetworzone produkty jak np. słodycze są niewskazane i powinniśmy zachować umiar w ich spożywaniu. Jeśli problemem jest dla nas skomponowanie takiego jadłospisu, niezwykle pomocnym rozwiązaniem będzie catering dietetyczny, który uwzględni podstawowe zasady zbilansowanej diety i wpasuje się w nasze preferencje i styl życia.

Nie tylko posiłki mają znaczenie