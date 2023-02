Realne wsparcie przedsiębiorców, czyli program REACT-EU 

Prowadzenie biznesu wymaga codziennej pracy i pełnego zaangażowania. Czasem jednak lata rozwijania firmy może zburzyć coś nieoczekiwanego. Tak było w przypadku pandemii COVID-19. Na szczęście właściciele firm w województwie śląskim nie zostali sami z problemami, na pomoc ruszyły Fundusze Europejskie i inicjatywa REACT-EU.

Zderzenie z trudną rzeczywistością

Kiedy w marcu 2020 roku wprowadzono pierwszą izolację i ograniczenia, wiele biznesów i firm przerwało swoją działalność, bez gwarancji, że kiedykolwiek będą mogły ją wznowić. Jak wiadomo zahamowanie rozwoju pojedynczych biznesów może prowadzić do zahamowania krajowej gospodarki. Jedną z inicjatyw, która redukuje negatywne skutki pandemii jest REACT-EU, czyli plan naprawczy wprowadzony przez Komisję Europejską. Program jest kontynuacją i rozszerzeniem środków reagowania kryzysowego, które zostały wdrożone w ramach Inicjatywy Inwestycyjnej na rzecz Walki z Koronawirusem oraz Inicjatywy Inwestycyjnej na rzecz Walki z Koronawirusem Plus. REACT-EU obejmuje wsparciem m.in. infrastrukturę ochrony zdrowia, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Branża turystyczna staje na nogi

Dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich mają zapewnić wyjście z kryzysu oraz ożywienie gospodarcze województwa śląskiego. Pieniądze trafiają do projektów, których zadaniem jest m.in. zmniejszenie bezrobocia, czy poprawa sytuacji wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dotyczy to m.in. obiektów turystycznych, które przez izolacje ograniczyły swoje usługi lub przestały działać, a tym samym przynosić dochód.

Jednym z takich miejsc jest "Przystań Leśniów”, położona na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w malowniczym miasteczku Żarki. Dofinansowanie pozwoliło utrzymać zatrudnienie pracowników i co więcej – stworzyć nowe, trwałe miejsca pracy. Ponadto Przystań została wyposażona w sprzęt do zaplecza kuchennego oraz doposażyła nowoczesne sale bankietowe wraz z zagospodarowaniem terenu, co zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Fundusze Europejskie pozwoliły wyjść z trudnej sytuacji oraz sprawić, że „Leśniów” może prężnie funkcjonować; organizować uroczystości okolicznościowe na wysokim poziomie, nadal gościć w swoich progach turystów, klientów biznesowych chcących podziwiać urokliwą Jurę Krakowsko-Częstochowską.

– „Leśniów” to wyjątkowe miejsce, przy którego tworzeniu włożyłam całe serce. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich mogliśmy przezwyciężyć kryzys, a nawet rozwinąć firmę Przystań Leśniów o kolejny nowoczesny obiekt i zatrudnić nowe osoby. Cieszę się, że „Leśniów” może nadal prężnie działać i z otwartymi ramionami witać nowych turystów i tych, którzy zaglądają do nas regularnie. To ważne także dla całego regionu, ponieważ „Leśniów” położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, a więc nasi goście – często przyjezdni z różnych zakątków Polski – mogą odkryć i zakochać się w Śląskim – mówi pani Anita Garncarz, właścicielka Przystani Turystycznej oraz kompleksu nowoczesnych sal bankietowych.

Działalność Pani Anity nie jest jedyna w regionie. Właściciele gospodarstw z całego województwa śląskiego korzystali z wsparcia Funduszy Europejskich. Instrumenty takie jak REACT-EU dają przewagę w biznesie i pozwalają na realizację działań wpływających na podniesienie jakości oferowanych usług. Wsparcie Funduszy Europejskich pozwala poszerzyć ofertę biznesu i zwiększyć jego konkurencyjność.

REACT-UE reaguje i zmienia Śląskie

Nie tylko branży turystycznej udało się zminimalizować straty poniesione w okresie pandemii. Za kolejny przykład wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw może posłużyć gliwicka firma „JEST”. – Działająca już od ponad 20 lat, której celem jest utrzymanie idealnej czystości obiektów i ich otoczenia. Przez pandemię praca firmy „Jest” stała się jeszcze ważniejsza i bardziej doceniana. Dofinansowanie pozwoliło na rozwój i wyjście z ofertą dalej, do innych europejskich państw. Dzięki projektowi, który zakładał zakup 3 mobilnych myjni, zatrudniono trzy nowe osoby. Firma zwiększyła także swoją konkurencyjność dzięki wdrożeniu nowej technologii czyszczenia i dezynfekcji wózków i koszy sklepowych. Ponadto usługi z użyciem myjni oferowane będą sieciom super i hipermarketów w kraju i na terenie innych państw Unii Europejskiej.

Te historie udowadniają, że można wyjść nawet z najtrudniejszego kryzysu. W tym przypadku do szczęśliwego finału potrzebne było zaangażowanie Funduszy Europejskich, które odmieniły trudną sytuację przedsiębiorców w czasie pandemii.

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Współfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”