Niesamowita okazja na zdobycie 50zł w PANEK CarSharing

Krótko i na temat: PANEK CarSharing dla swoich Użytkowników szykuje kolejną szokująco dobrą informację!

Wystarczy pokazać jakikolwiek przejazd carsharingowym samochodem elektrycznym, aby dostać aż 50zł w aplikacji przy rejestracji na przejazdy!

Pomimo, że dla firmy z branży carsharingowej samochody elektryczne nie są opłacalnym rozwiązaniem (a przynajmniej w Polsce), to istnieje duża zasadność, aby posiadać je we flocie oraz promować przemieszczanie się właśnie nimi. Przede wszystkim, używanie “elektryków” jest przyjazne środowisku. Zmniejsza emisję dwutlenku węgla do środowiska.

We flocie PANEK CarSharing znajdują się 3 modele samochodów elektrycznych:

Smart EQ fortwo to samochód elektryczny, który został zaprojektowany przede wszystkim do miasta. Można nim zaparkować niemal wszędzie. Choć posiada stosunkowo niewielki zasięg,idealnie nadaje się do codziennych dojazdów do pracy. Samochód ten posiada silnik elektryczny o mocy 81 KM, 2 miejsca dla pasażerów i bagażnik o poj 260l.

Renault Zoe II to nowoczesny i dynamiczny design, linie z wyrazistym charakterem, czysta energia... Nowe ZOE podkreśla swoją osobowość i napędza Twoją codzienność. Dzięki pojemności 52 kWh, akumulator Nowego ZOE pozwoli przejechać do 395 km

Nissan Leaf II to praktyczny hatchback. Z tyłu mamy całkiem sporo miejsca dla pasażerów, a bagażnik mieści 435 litrów. Idealny w podróż. To nawet więcej niż w większości kompaktów, ale Leaf jest przecież spory – ma 4,5 m długości. Akumulatory umieszczono pod fotelami, więc działa to też na korzyść przestrzeni w bagażniku.

Aby przekonać większą grupę osób do bycia eco-friendly, firma PANEK organizuje akcję dla NOWYCH Użytkowników, dotyczącą premiowania “elektryków”. Co zrobić aby wziąć udział?

1. Wyślij screen historii dowolnego przejazdu carsharingowym elektrykiem na adres promocje@panekcs.pl

2. W ciągu 24h zarejestruj się w PANEK CarSharing

3. Otrzymasz 50 zł na start [20 zł na START + 30 zł dodatkowo]. Na wykorzystanie bonusu od PANKA jest 30 dni.

Trzy proste kroki do otrzymania 50zł. Łatwe? No jasne że łatwe i dodatkowo szybkie. Do dzieła!

Więcej na: https://panekcs.pl/.