Trzykrotny wzrost liczby wypadków z udziałem motocyklistów!

Ładna pogoda w tym roku zawitała do nas szybciej, co sprawiło, że wielu motocyklistów wcześniej zaczęło sezon. Niestety, dla wielu z nich skończyło się to tragicznie. Brak przygotowania oraz zmienne warunki atmosferyczne, spowodowały trzykrotny wzrost zdarzeń na drogach województwa śląskiego, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wysoka liczba wypadków i kolizji

Tylko w okresie od stycznia do końca kwietnia 2024 roku, na Śląskich drogach odnotowaliśmy 60 wypadków z udziałem kierujących motocyklem, w których śmierć poniosło 5 osób, a 43 zostało rannych. W tym okresie doszło również do 116 kolizji z udziałem motocykli. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2023 w którym odnotowaliśmy 19 wypadków w których zginała 1 osoba a 22 zostały ranne, niestety widać ogromny wzrost liczby zdarzeń z udziałem motocyklistów.

Śmierć dwóch osób

Jeden z wypadków ostatnich dni, do którego doszło na ulicy Dworcowej w Lyskach, gdzie ze wstępnych ustaleń policjantów wydziału ruchu drogowego wynikło, że kierujący motocyklem marki Honda, jadąc w kierunku Suminy, podczas wyprzedzania w miejscu zabronionym, w celu uniknięcia zdarzenia z pojazdem jadącym z przeciwka, gwałtownie zjechał na prawy pas ruchu, stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w bariery energochłonne. W wyniku tego zdarzenia na miejscu wypadku poniosła śmierć 15-letnia pasażerka motocykla, kierujący 40-latek zmarł wskutek odniesionych ran zmarł w szpitalu.

Wypadek w Wodzisławiu Śląskim

Kolejny wypadek w którym śmierć poniósł kierujący motocyklem miał miejsce w Wodzisławiu Śląskim na ulicy Czarnieckiego. Mundurowi, wykonując na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora, wstępnie ustalili, że 25-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego kierujący motocyklem yamaha, jadąc ulicą Czarnieckiego od strony ulicy Jastrzębskiej utracił panowanie nad motocyklem i zjechał na pobocze, gdzie z dużą siłą uderzył w ogrodzenie i przepusty drogowe. W wyniku odniesionych obrażeń, motocyklista poniósł śmierć na miejscu.

Apel mundurowych

Mundurowi apelują do wszystkich użytkowników dróg o rozważną i bezpieczną jazdę! Pamiętajmy, że sami również mamy ogromny wpływ na własne bezpieczeństwo. Motocyklisto zwolnij! Dojedź jednośladem bezpiecznie do celu! W szczególności apelują, aby unikali brawurowej jazdy i stosowali się do ograniczeń prędkości. Przypominają również, że jazda motocyklem wymaga nie tylko zdrowego rozsądku i umiejętności, ale i posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania.

Policjanci zwracają uwagę do kierowców samochodów, żeby częściej zerkali w lusterka. Motocykle, ze względu na swoje gabaryty i osiągi, często poruszają się sprawniej i bardziej dynamicznie, stając się przez to mniej widocznymi dla pozostałych uczestników ruchu. Nagminne jest również rozpoczynanie manewru wyprzedzania bez zerknięcia w lusterko. Kierowcy samochodów muszą uświadomić sobie, jak ta z pozoru banalna czynność, nabiera w tym przypadku ogromnego znaczenia. Często okazuje się, że jedno zerknięcie w lusterko może ocalić czyjeś zdrowie, a nawet życie.