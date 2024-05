Puchar Tymbarku wkracza w decydującą fazę – czas na Śląski Finał Wojewódzki!

Już w dniach 8-10 maja poznamy najlepsze drużyny XXIV edycji Pucharu Tymbarku w województwie śląskim! Do Sosnowca może przyjechać aż 170 zespołów, reprezentujących poszczególne powiaty w trzech kategoriach wiekowych. Na zwycięzców w kategorii U-10 i U-12 czeka wyjazd na Finał Ogólnopolski do Warszawy i walka o Wielki Finał na PGE Narodowym przed meczem Polska-Turcja.

Ze szkolnego orlika na PGE Narodowy!

Finał Ogólnopolski w Warszawie i kibicowanie podczas meczu Polska-Turcja, a także możliwość walki o Wielki Finał na PGE Narodowym – oto, czego mogą się spodziewać finaliści XXIV edycji Pucharu Tymbarku. Zanim jednak poznamy zwycięzców Finału Ogólnopolskiego, czekają nas zmagania na poziomie wojewódzkim. Od 6 do 25 maja rozegranych zostanie 16 finałów wojewódzkich, podczas których poznamy najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników w trzech kategoriach wiekowych. Wzorem lat ubiegłych kategoria U-8 kończy zmagania na poziomie wojewódzkim.

Jako pierwsi na boiska wybiegną zwycięzcy etapu powiatowego w województwach podkarpackim, podlaskim i opolskim. Później do zmagań przystąpią uczennice i uczniowie na Śląsku, Dolnym Śląsku oraz Warmii i Mazurach. Zmagania na poziomie wojewódzkim zakończą się 25 maja Finałem Wojewódzkim w Łodzi.

Śląskie walczy o Finał Ogólnopolski Pucharu Tymbarku!

Tegoroczny finał Pucharu Tymbarku w województwie śląskim podzielony został na trzy dni. 8 maja na boiskach Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu zaprezentują się zawodniczki i zawodnicy z kategorii U-12. Następnego dnia do gry przystąpią piłkarki i piłkarze z drużyn

U-10, natomiast 10 maja na boiska wybiegną uczennice i uczniowie w kategorii U-8. Łącznie na boiska może wybiec aż 170 drużyn w trzech kategoriach wiekowych.

W XXIII edycji Pucharu Tymbarku w kategorii U-12 Śląskiego Finału Wojewódzkiego zwyciężyły drużyny: SMS Katowice (dziewczęta) i Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu (chłopcy), które w Finale Ogólnopolskim zajęły odpowiednio 3. i 4. miejsce. W kategorii U-10 zwycięskie okazały się drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Chorzowie (dziewczęta) oraz SPMS w Sosnowcu (chłopcy). Zespoły te w Finale Ogólnopolskim zaprezentowały wybitną dyspozycję, zajmując 1. i 2. miejsce w Wielkim Finale, rozgrywanym na PGE Narodowym.

– Zaczęło się od tego, że mama jednej z dziewczynek przyszła do mnie z zapytaniem, czy jest możliwość, by nasza szkoła zgłosiła się do Pucharu Tymbarku. Zacząłem więc zbierać zespół, rozpoczęliśmy regularne zajęcia z piłki nożnej i powoli nasza gra wyglądała coraz lepiej – przyznał trener drużyny z Chorzowa, Mateusz Szip.

Na etapie wojewódzkim zakończono rozgrywki kategorii U-8, w której najlepsza wśród dziewczynek okazała się drużyna SMS w Tychach, natomiast wśród chłopców był to zespół SMS w Radzionkowie.

Puchar Tymbarku to początek kariery

Do udziału w XXIV edycji Pucharu Tymbarku zgłosiło się 11ąŻ200 drużyn z całej Polski, co stanowi wzrost o 26% w stosunku do poprzedniej edycji turnieju. Od połowy marca większość zespołów przystąpiła do rozgrywek gminnych i powiatowych, odbywających się najczęściej na przyszkolnych orlikach, aby wyłonić reprezentantów powiatów w trzech kategoriach wiekowych – U-8, U-10 i U-12. – Puchar Tymbarku to niezwykła inicjatywa, docierająca z roku na rok do coraz większej liczby uczennic i uczniów szkół podstawowych. Jesteśmy dumni, że w realny sposób możemy przyczyniać się aktywizacji ruchowej dzieci, wspierając ich rozwój nie tylko w zakresie sportowym, ale również społecznym – mówi wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego, Adam Kaźmierczak. – Życzę wszystkim piłkarkom iąŻpiłkarzom, aby turniej był dla nich niezwykłą przygodą, pełną radości z gry, ładnych akcji i pięknych bramek – dodaje.

– Ruch i sport są ważnymi elementami dzieciństwa, bo to inwestycja w zdrowie i kształtowanie charakteru. Dla najlepszych to też możliwość uczynienia pierwszego kroku, by kiedyś zagrać w reprezentacji Polski, a historia Pucharu Tymbarku pokazuje, że to bardzo realne. To projekt, który niesie pozytywne efekty społeczne oraz sportowe, dlatego jako Tymbark już od 18 lat jesteśmy generalnym sponsorem rozgrywek. Życzę wszystkim uczestnikom XXIV edycji Pucharu Tymbarku, by udział w turnieju był fantastyczną przygodą, która jeszcze bardziej rozwinie piłkarską pasję – powiedział Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex, do której należy marka Tymbark.

Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku to nie tylko doskonała okazja do zabawy w atmosferze sportowego święta dla zawodników, trenerów i kibiców, ale również szansa na odkrycie talentów w początkowym etapie ich piłkarskiej pasji. Dzieci, które wyróżnią się swoimi umiejętnościami, mogą liczyć na zaproszenie na zgrupowanie Akademii Młodych Orłów, a w przyszłości również powołanie do reprezentacji Polski różnych kategorii wiekowych. Już od etapu wojewódzkiego w wybranych miastach rozgrywki obserwują skauci PZPN oraz lokalnych klubów. Do tej pory w turnieju brało udział wiele zawodniczek i zawodników, grających dziś w najlepszych klubach w Europie i reprezentacji Polski. Aż 11 uczestników Pucharu Tymbarku wywalczyło awans na mistrzostwa Europy z reprezentacją prowadzoną przez selekcjonera Michała Probierza! Są w tym gronie: Piotr Zieliński, Krzysztof Piątek, Adam Buksa, Sebastian Szymański, Jakub Moder, Damian Szymański, Bartosz Slisz, Bartosz Salamon, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kiwior czy Bartosz Bereszyński. Od 2023 roku Puchar Tymbarku oraz jego uczestnicy są oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski.

XXIV edycja Pucharu Tymbarku odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, natomiast w Komitecie Honorowym znajduje się Minister Sportu i Turystyki, Minister Edukacji i Minister Zdrowia. Partnerem Pucharu Tymbarku w województwie śląskim jest firma Mirex.



O TURNIEJU

Od 24 lat Polski Związek Piłki Nożnej organizuje największy w Europie turniej piłkarski dzieci, realizowany w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12. Do tej pory w rozgrywkach udział wzięło wiele piłkarek i piłkarzy grających dziś w najlepszych klubach europejskich oraz reprezentacji Polski. Od 2007 r. Sponsorem generalnym wydarzenia jest marka Tymbark. Więcej informacji na temat Pucharu Tymbarku, nagród oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.laczynaspilka.pl/puchartymbarku.