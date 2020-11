Masz służbowy samochód? To 4 istotne rzeczy, o których musisz pamiętać

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W dzisiejszych czasach żadna działalność gospodarcza nie może obyć się bez samochodu służbowego. Umożliwia on sprawne i szybkie wykonywanie obowiązków, np. dojazd do klienta, przewiezienie towaru. Jednak to nie tylko wygoda, lecz także obowiązek. O czym trzeba pamiętać, posiadając auto służbowe?

Ubezpieczenie OC

Każdy samochód musi posiadać ubezpieczenie OC. W razie jakiegokolwiek wypadku, stłuczki czy kolizji można uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Najlepszą ofertę pomoże nam znaleźć kalkulator OC. Po podaniu wymaganych danych, zostanie nam przedstawiona wysokość składki w różnych TU, a my będziemy mogli wybrać najkorzystniejszą dla naszej firmy propozycję.

Zabezpieczenie na wypadek szkody

Według Kodeksu Pracy (art. 119) pracownik, który dokonał szkody na rzecz pracodawcy, ponosi odpowiedzialność pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jednak w razie umyślnej szkody limit jest nieograniczony.

Zapewniając pracownikowi samochód służbowy, warto zabezpieczyć się i przygotować umowę powierzenia mienia. Będzie ona określać, w jakim stanie i w jakim celu zostanie przekazane auto służbowe. Umowa opiera się na domniemaniu winy pracownika, chyba że zostanie udowodnione inaczej.

Monitoring GPS

Pracodawca może założyć w samochodzie system monitorowania GPS, dzięki czemu będzie wiedział, czy pracownik wykonuje pracę określonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie. Zanim zamontujemy instalację GPS, musimy o tym poinformować pracownika użytkującego auto. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej.

GPS nie służy jednak tylko do kontroli podwładnych. Jest to także świetny sposób na zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą.

Karta paliwowa

Wydawana jest na konkretny samochód służbowy i pozwala płacić bezgotówkowo, w niższej cenie, za paliwo. W zależności od wybranej oferty można płacić nią zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jakie jeszcze są plusy posiadania karty paliwowej?

system elektroniczny, który pozwala monitorować zużycie paliwa oraz inne służbowe wydatki,

możliwość wystawienia faktury zbiorczej, rozliczanej na koniec miesiąca lub kilka razy w miesiącu, zamiast każdorazowego proszenia o wystawienie faktury VAT podczas dokonywania płatności na stacji,

płacenie za więcej usług, np. korzystanie z myjni samochodowej, parkingów, promów czy serwisowanie auta.

Wyrobienie i wydanie karty jest całkowicie darmowe, lecz warto przed wyborem zwrócić uwagę na liczbę stacji paliwowych w kraju i za granicą, gdzie można nią płacić oraz na limit miesięcznej liczby tankowania pojazdów.