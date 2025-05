Majowy repertuar kin Helios

Helios zaprasza na kinowe nowości w najbliższym tygodniu, wśród których znajdzie się wyczekiwana premiera – „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”. Ponadto na wielkich ekranach zagoszczą pokazy przedpremierowe „Lilo i Stitch” oraz „Mission: Impossible - The Final Reckoning”, jak też wyjątkowe seanse muzyczne i cykl Kino Kobiet.

„Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”

Już w najbliższy piątek rozpoczną się premierowe seanse filmu „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”. To kolejna odsłona popularnej serii horrorów, która po latach powraca na wielkie ekrany. Tytuł, podobnie jak poprzednie części, skupia się na postaci mającej koszmarne wizje przyszłości swoich bliskich. Tym razem jest to studentka Stefanie, która prześladowana powtarzającymi się złymi snami postanawia udać się do rodzinnego miasta. Jej celem jest odnalezienie jedynej osoby, która może przerwać błędne koło i ocalić członków jej rodziny przed niechybnie czekającą ich makabryczną śmiercią. . . W wybranych kinach film będzie dostępny także w ukraińskiej wersji językowej.

„Mission: Impossible - The Final Reckoning”

Ponadto w repertuarze sieci Helios znajdą się przedpremierowe seanse najbardziej wyczekiwanych tytułów najbliższych tygodni. Należy do nich „Mission: Impossible - The Final Reckoning”, czyli kontynuacja kultowej serii z Tomem Cruisem w roli głównej, której pokazy odbędą się w weekend, 17 i 18 maja. Fabuła nowości będzie skupiała się na dalszych poszukiwaniach sztucznej inteligencji o nazwie The Entity. Inną produkcją wyświetlaną przedpremierowo jest „Lilo i Stitch” – aktorska wersja uwielbianej animacji ze studia Disney. Film opowiada historię więzi pomiędzy samotną dziewczynką, Lilo a zbiegłym kosmitą, Stitchem, a jego seanse zawitają do kin w czwartek, 22 maja.

„Thunderbolts*”

Na ekranach nie zabraknie kinowych przebojów ostatnich tygodni. „Thunderbolts*” to najnowsza produkcja Marvel Studios, której akcja skupia się na grupie antyherosów. Wpadają oni w pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine i mogą uratować się z opresji tylko wtedy, gdy zaczną działać wspólnie. . .

„Dziadku, wiejemy!”

W repertuarze znajdą się również seanse pozytywnego filmu dla całej rodziny – „Dziadku, wiejemy!”. Jeremi to senior przebywający w domu spokojnej starości, który nieraz sprawia problemy opiekującemu się nim personelowi. Córka, ku radości wnuczki, Jagody, zabiera go więc z powrotem do domu. Pewnego dnia senior i dziewczynka wyruszają w pełną zwrotów akcji podróż do legendarnego statku Światło Morza, a za nimi podąża szajka złoczyńców. . .

„Minecraft: Film”

Widzowie nadal mogą zobaczyć opowieść inspirowaną kultową grą – „Minecraft: Film”. Czwórka bohaterów z normalnego świata przenosi się do Nadziemia: krainy czarów, gdzie wszystko przybiera kształt sześcianu. W powrocie do domu pomaga im doświadczony gracz, Steve.

Najmłodsi kinomani mogą wybrać się też na pokazy animacji „Kayara niepokonana”. Tytułowa bohaterka chce, wbrew panującym zasadom, dołączyć do elitarnego grona królewskich posłańców jako pierwsza dziewczynka. Bohaterka decyduje się nosić przebranie chłopca, lecz szybko jej sekret wychodzi na jaw. . .

W wybranych kinach Helios odbędą się specjalne pokazy kultowych polskich filmów z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ramach inicjatywy na wielkich ekranach ponownie znajdą się tytuły, takie jak między innymi: „Moje córki krowy” oraz „Ostatnia rodzina”.

W nadchodzącym tygodniu sieć przygotowała dla swoich widzów różnorodne propozycje seansów muzycznych. W niedzielę, 18 maja do kin we wszystkich miastach zawita koncert „Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” – niezwykłe widowisko z 1972 roku, zremasterowane cyfrowo w jakości 4K. To wyjątkowa okazja, by posłuchać utworów grupy na tle pięknych ruin starożytnego amfiteatru. Natomiast w czwartek, 22 maja odbędą się finałowe pokazy koncertu „André Rieu. Niech ten sen ciągle trwa”, zawierającego ulubione utwory holenderskiego mistrza walca z poprzednich tournée.

Kino Kobiet

W środę, 21 maja w repertuarze ponownie znajdzie się Kino Kobiet. Tym razem w ramach cyklu zostanie wyświetlony dramat biograficzny „Maria Callas” ze zjawiskową Angeliną Jolie w roli głównej. Film przybliża historię wybitnej sopranistki, która wyróżniała się zarówno na scenie, jak i poza nią. Projekcjom będą towarzyszyły konkursy z nagrodami i wyjątkowa atmosfera.

W poniedziałek, 19 maja w wybranych lokalizacjach pojawi się Kino Konesera z emocjonującym skandynawskim thrillerem „Ukryty motyw”. Eva pracuje jako strażniczka w zakładzie karnym – nikt nie domyśla się, że ze spokojem ukrywa misterny plan zemsty. W czwartek, 22 maja, w ramach cyklu Kultura Dostępna, odbędą się seanse filmu familijnego „Oskar, Patka i Złoto Bałtyku”. Młodzi detektywi chcą przechytrzyć opiekunów i w tajemnicy wyruszyć tropem skarbu. . .

