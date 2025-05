Bezpłatna komunikacja GZM w dniu wyborów prezydenckich – 18 maja

Już w najbliższą niedzielę, 18 maja, zdecydujemy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aby wesprzeć mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w swobodnym oddaniu głosu, tego dnia będzie można bezpłatnie podróżować autobusami, tramwajami i trolejbusami kursującymi pod szyldem Transport GZM.

– Bezpłatne przejazdy zapewniliśmy już w dniu wyborów parlamentarnych w 2023 roku, co spotkało się z pozytywnym odzewem, ponieważ nie wszyscy mają lokal wyborczy w pobliżu miejsca zamieszkania, a w mniejszych miejscowościach bywają one znacznie oddalone. Ponadto wiele osób głosuje w miejscu zameldowania, choć na co dzień mieszka gdzie indziej. Stąd decyzja, aby również w tym roku, w dniu wyborów prezydenckich, maksymalne ułatwić każdemu możliwość skorzystania z prawa do głosowania – dodaje.