Kredyt we frankach – co warto wiedzieć?

W sprawach dotyczących kredytów we frankach, sądy w większości przypadków wydają korzystne wyroki dla kredytobiorców. Dzięki tym decyzjom, mogą oni spłacać jedynie pożyczony kapitał, unikając odsetek i dodatkowych kosztów, co prowadzi do znacznych oszczędności.

Jak odzyskać pieniądze?

Osoby posiadające kredyty we frankach powinny rozważyć możliwość unieważnienia umowy lub "odfrankowienia" pożyczki, co oznacza zakwestionowanie klauzuli indeksacyjnej. Wiele umów zawiera zapisy niezgodne z prawem, co może być podstawą do ich unieważnienia. Kredytobiorcy mogą także ubiegać się o zwrot nadpłaconych środków.

Podpisanie ugody z bankiem może jednak przynieść straty, ponieważ często są one skonstruowane w sposób korzystny dla instytucji finansowych. Kredytobiorcy, którzy zdecydują się na ugodę, mogą stracić możliwość ubiegania się o zwrot w przyszłości.

Korzyści z postępowania sądowego

Największe korzyści można osiągnąć poprzez skierowanie sprawy do sądu, a statystyki pokazują, że coraz mniej osób traci swoje sprawy. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dodatkowo wspierają te działania.

Ile można odzyskać?

Kredytobiorcy mogą korzystać z kalkulatorów frankowych, które oszacują potencjalny zwrot. O zwrot pieniędzy mogą starać się osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach, spłacają go lub już go spłaciły, mają niedozwolone zapisy w umowie i zgłosiły się w ciągu 10 lat od ostatniej raty, nie podpisując ugody.

Wady ugód z bankami

Banki intensyfikują działania w celu podpisania ugód, jednak często warunki tych umów są niekorzystne dla kredytobiorców. Nowe zobowiązania mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, co zwiększa całkowitą kwotę do spłaty.

Samodzielna walka z bankiem

Choć możliwe jest samodzielne dochodzenie swoich praw, procesy sądowe mogą trwać długo, a wyniki są niepewne. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą analizę umowy i podejmą negocjacje z bankiem.