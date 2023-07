Kodowanie dla dzieci - czy dzieci powinny się go uczyć?

Kodowanie dla dzieci to szansa na przyspieszenie ich wprowadzenia w świat logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Dzięki takim lekcjom możliwe będzie ułatwienie zrozumienia większości nieznanych pojęć. Czy są jakieś różnice w kodowaniu dla dzieci i czy różni się ono od standardowego programowania? Warto się temu przyjrzeć.

Co to jest "kodowanie"?

Kodowanie to proces pisania specjalnego kodu, który uruchamia określone funkcje komputera. Kodowania można nauczyć się w każdym wieku. Uważa się jednak, że im wcześniej się zacznie, tym lepiej.

Czy kodowanie różni się od programowania? W rzeczywistości jest to węższa koncepcja i część programowania. Kodowanie reprezentuje przetwarzanie informacji w formie kodu. Innymi słowy, użytkownik komputera może zaszyfrować otrzymane dane i użyć ich do wydania urządzeniu zrozumiałego polecenia.

Dlaczego dziecko powinno uczyć się "kodowania"?

Wiele osób uważa, że programowanie to język przyszłości, z którym należy zapoznać dziecko na wczesnym etapie rozwoju. Udowodniono, że nauka kodowania przyczynia się do rozwoju pozytywnych kompetencji u dziecka, które mogą być przydatne w przyszłości. Dzieci, które uczą się kodowania od najmłodszych lat, mają otwarty umysł i potrafią analizować dane oraz oceniać informacje. Kto wie, może Twoje dziecko stworzy w przyszłości grę, która trafi na listę najlepszych gier według portalu Ranking-Online.pl . Albo wymyśli program, który rozwiąże istotny problem.

Jak przebiega szkolenie

Zajęcia z kodowania dla dzieci mają formę zabawy. Jednocześnie prowadzący starają się nie używać zbyt skomplikowanych pojęć, komunikując się z dziećmi ich językiem. Takie podejście ułatwia zrozumienie mechanizmów.

Jeśli chodzi o aplikacje, programy i różne narzędzia do nauki, za najbardziej interaktywne uważa się: Code.org, PixBlocks, Scratch JR, Run Marco. A nie jest to pełna lista dostępnych programów. Istnieją również specjalne kursy, w których dziecko wybierze grupę na podstawie swojego wieku i umiejętności.

Niektóre szkoły wprowadzają do swojego programu lekcje kodowania. W tym przypadku dzieci uczą się prostych gier i praktycznie nie korzystają z komputera. Jednak już to pozwala im odkryć nowy świat i nauczyć się niezbędnych zwrotów i terminów. Wszystko to pomaga przygotować dziecko do pierwszych kroków w świecie programowania.

Korzyści płynące z nauki kodowania w młodym wieku są oczywiste. Dzieci stają się aktywnymi uczestnikami cyfrowego świata i mogą brać udział w jego tworzeniu i rozwoju.