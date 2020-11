Jak trenować na orbitreku, aby schudnąć?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Orbitrek to bardzo nowoczesny sprzęt do ćwiczeń, który może znacząco ułatwić pozbycia się zbędnych kilogramów. Jednak sam zakup urządzenia nie wystarczy, musimy też dowiedzieć się, jak powinien wyglądać trening. Jeśli będziemy pamiętać o kilku zasadach, na pewno uda nam się schudnąć i spełnić marzenie o szczupłej sylwetce.

Odpowiednia pozycja

W czasie ćwiczeń na orbitreku musimy kontrolować swoją pozycję. Ma to wpływ na efektywność treningu, jak i samopoczucie. Po chwyceniu ruchomych ramion sprzętu musimy wyprostować plecy oraz wciągnąć brzuch. Równie istotne jest to, żeby patrzeć przed siebie, a nie pod nogi. Nie należy mocno pochylać się do przodu ani zbyt mocno ściskać uchwytów, ponieważ wtedy mięśnie ramion nie pracują tak skutecznie, jak powinny. Początkowo kontrolowanie właściwej pozycji może być nieco kłopotliwe, ale z pewnością już po kilku treningach nauczymy się, jak trzeba się ustawić.

Trzy fazy treningu

Niezależnie od tego, na jakim sprzęcie ćwiczymy, trening powinien być podzielony na trzy fazy: rozgrzewkę, część właściwą oraz część rozluźniającą. Przygotowanie swojego ciała do wysiłku fizycznego jest bardzo ważne, bo to zapobiega zakwasom i poważnym urazom. Faza rozgrzewki powinna trwać mniej więcej 10 minut. Należy poświęcić ten czas na skłony, podskoki, wymachy i krążenie rąk, przysiady oraz rozciąganie. Dopiero później możemy przejść do właściwego treningu. Ćwiczenia powinny odbywać się z odpowiednio dużym obciążeniem, wówczas możliwe jest osiągnięcie optymalnej wartości tętna, czyli 70 - 80% HRmax. Druga faza ma trwać 20 - 40 minut, można stopniowo ją wydłużać. Ostatnia część treningu to ćwiczenia bez obciążenia i stopniowe zwalnianie tempa. Powinna ona trwać ok. 5 minut. Faza rozluźniająca pozwala na uspokojenie serca i odpoczynek mięśni.

Systematyczność i dieta

Nie uda nam się zrzucić zbędnych kilogramów, jeśli będziemy trenować sporadycznie. Musimy zaplanować swój czas w taki sposób, aby ćwiczenia odbywały się przynajmniej 3 razy w tygodniu. Wymaga to dużej motywacji i silnej woli, ale warto wziąć pod uwagę to, że konsekwencja pozwoli na osiągnięcie wymarzonych rezultatów. Konieczna jest również zmiana diety i swoich przyzwyczajeń. Każdego dnia musimy jeść śniadanie i unikać podjadania niezdrowych przekąsek między posiłkami. W naszym jadłospisie powinna znaleźć się duża ilość owoców i warzyw, które są źródłem cennych składników odżywczych, m.in. witamin i minerałów.

Cierpliwość

Odchudzanie jest długotrwałym procesem wymagającym cierpliwości. Nie możemy gubić kilogramów zbyt szybko, bo może to mieć negatywny wpływ na zdrowie. Jednocześnie warto zaznaczyć, że rezultaty treningów nie powinny być sprawdzane tylko pod kątem wagi. Lepiej jest regularnie mierzyć obwód wybranych partii ciała, przykładowo bioder i brzucha. Często jest tak, że wyraźnie stajemy się szczuplejsi, ale waga się nie zmienia, co ma związek z rosnącą w wyniku ćwiczeń masą mięśniową.

Dobór sprzętu