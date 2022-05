Ile kosztuje adwokat?

W niektórych sytuacjach życiowych pomoc doświadczonego prawnika bywa nieoceniona. Jednak porada prawna tak samo jak każda inna usługa bywa kosztowna, dlatego warto wiedzieć, na jakie koszty trzeba się przygotować w sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali porady adwokata. W tym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania: Ile prawnik bierze za reprezentowanie w sądzie? Od czego zależy koszt usługi prawnej w danej kancelarii? I w końcu kiedy pomoc prawnika jest niezbędna?

Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie? Ile kosztuje porada prawna u adwokata?

Przed rozpoczęciem współpracy z adwokatem, również w sprawach wymagających reprezentowania interesów klienta przed sądem, spisywana jest stosowna umowa. To właśnie ten dokument określa koszt obsługi prawnej obejmującej: przygotowanie się do sprawy, zapoznanie się z treścią dokumentacji i specyfiką sprawy, konsultacje, sporządzanie pism procesowych oraz bezpośrednie reprezentowanie klienta przed daną instancją. W takim przypadku wynagrodzenie obejmuje wszystkie niezbędne czynności pełnomocnika.

Z kolei cena porady prawnej jest bardzo zróżnicowana - z reguły jest to koszt od 150 do 250 złotych, jednak cennik usług kancelarii adwokackich zamyka się w dużym przedziale cenowym. Pierwsze spotkanie z klientem polega na przeprowadzeniu przez adwokata wnikliwej oceny pod kątem możliwych rozwiązań oraz szansy na uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania sprawy. W trakcie porady prawnej adwokat szacuje również stopień skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

Od czego zależy koszt obsługi prawnej w kancelarii adwokackiej?

Wpływ na wysokość cen obsługi prawnej mają przede wszystkim:

stopień skomplikowania sprawy,

dziedzina prawa,

liczba rozpraw przypisana do danej sprawy,

wartość przedmiotu sprawy,

doświadczenie adwokata,

lokalizacja kancelarii adwokackiej.

Kiedy pomoc prawnika jest niezbędna?

Tak naprawdę nie istnieje uniwersalna odpowiedź na to pytanie. Często z pozoru mało istotne sprawy okazują się niemożliwe do rozwiązania bez fachowej porady adwokata. Poza oczywistymi powodami wizyt w kancelarii adwokackiej takich jak: rozwód, sprawa o alimenty, ustalenie ojcostwa czy pozbawienie praw rodzicielskich, z usług adwokata może skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę. Właśnie dlatego, jeżeli czujesz, że Twoja sytuacja życiowa jest skomplikowana i potrzebujesz zasięgnąć porady prawnej - zrób to!

