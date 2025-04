Filmowa wiosna na wielkich ekranach

Nadchodzący tydzień przyniesie emocjonujące seanse w kinach Helios. Poza filmową nowością „Amator”, na ekranach zagoszczą wyjątkowe projekty specjalne oraz uwielbiane przez widzów stałe cykle. Ponadto 14 kwietnia w całej sieci zostanie wyświetlony pierwszy odcinek nowego sezonu serialu HBO Original „The Last of Us”.

„Amator”

Piątkowa premiera - „Amator” to film akcji opowiadający o Charliem Hellerze, zatrudnionym w CIA. Mężczyzna nie zajmuje się jednak akcjami w terenie, lecz pracuje jako kryptolog w głównym biurze organizacji. Spokojne życie bohatera zmienia się, kiedy jego żona ginie w zamachu terrorystycznym w Londynie. Przełożeni odmawiają podjęcia konkretnych działań w celu schwytania terrorystów, dlatego Charlie postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Podejmuje ryzykowną grę z kierownictwem organizacji, a jego celem jest odbycie profesjonalnego szkolenia, potrzebnego mu do dokonania zemsty. W główną rolę wciela się zdobywca Oscara, Rami Malek. W wybranych lokalizacjach film będzie dostępny w ukraińskiej wersji językowej.

„Minecraft: Film”

Na wielkich ekranach dostępny jest również „Minecraft: Film”, czyli porywająca nowość dla widzów w każdym wieku. Czwórka bohaterów zostaje wciągnięta do Nadziemia: osobliwej krainy czarów, gdzie wszystko przybiera kształt sześcianu. Aby mogli wrócić do domu, pomoże im doświadczony gracz, Steve – kultowa postać dla wszystkich sympatyków Minecrafta. Razem przeżyją niesamowitą przygodę, dzięki której wykażą się odwagą, jak również uwolnią swoją kreatywność, a zdobyte umiejętności przydadzą im się nie tylko w grze. W niektórych kinach tytuł jest dostępny także w wersji z ukraińskim dubbingiem.

„Niesamowite przygody skarpetek”

Helios zaprasza najmłodszych kinomanów na przedpremierowe pokazy bajki „Niesamowite przygody skarpetek” na podstawie bestsellerowych książek Justyny Bednarek, które odbędą się w sobotę i niedzielę, 12 i 13 kwietnia. Animacja skupia się na nietypowych bohaterach – zaginionych skarpetkach, trafiających w zaskakujące miejsca. Pokazy będą poprzedzone animacjami dla dzieci.

„100 dni do matury”

Widzowie nadal mogą zapoznać się z polską produkcją „100 dni do matury”. Główny bohater, Kapsel, zamierza włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji i. . . zmienić wyniki egzaminu dojrzałości. W ten nietypowy sposób zamierza zatrzymać na kolejny rok w szkole paczkę przyjaciół. W obsadzie filmu, obok profesjonalnych aktorów, znaleźli się popularni influencerzy z grupy Genzie.

„ScreamBoat. Krwawa mysz”

W repertuarze znajdzie się też horror „ScreamBoat. Krwawa mysz”. Pasażerowie nocnego promu do Nowego Jorku szykują się na krótką i spokojną podróż do domu, nie podejrzewając, że większość z nich nie dobije do portu. Na skutek tajemniczej anomalii zwykła szara mysz przybiera postać łudząco podobną do pewnej gwiazdy dziecięcych kreskówek. Podobieństwo jest jednak wyłącznie wizualne, gdyż przemieniona mysz pulsuje nienawiścią i morduje niewinnych.

„The Last of Us”

W poniedziałek, 14 kwietnia w całej sieci zostanie wyświetlony pierwszy odcinek nowego sezonu serialu HBO Original „The Last of Us”. Uczestnictwo w specjalnych seansach będzie bezpłatne, wystarczy do 11 kwietnia dokonać rejestracji pod adresem: the-last-of-us.helios.pl, a następnie odebrać zaproszenia osobiście w kasie wybranego kina. Liczba miejsc jest ograniczona – o ich dostępności decyduje kolejność odbioru. Do kin mogą ruszyć także fani japońskiej animacji, gdyż w dniach 11-13 kwietnia we wszystkich lokalizacjach sieci Helios odbędą się seanse pełnometrażowego filmu „Kaiju No. 8: Mission Recon”. Tytuł podsumowuje pierwszy sezon popularnego anime.

The Chosen: Ostatnia Wieczerza”.

Od piątku do niedzieli w repertuarze kin Helios znajdą się również projekcje „The Chosen: Ostatnia Wieczerza”. Niezwykle lubiany biblijny serial doczekał się już piątego sezonu, a na kinowych ekranach będą dostępne dwa pierwsze odcinki, tematycznie nawiązujące do zbliżającej się Wielkanocy. Ponadto w sobotę, 12 kwietnia odbędzie się kolejny seans urodzinowego koncertu „André Rieu. Niech ten sen ciągle trwa”, zawierającego ulubione utwory z poprzednich tournée mistrza walca.

Sieć zaprasza też na projekcje Ligi Mistrzów UEFA na żywo. W nadchodzącym tygodniu w wybranych kinach na kibiców czekać będą emocjonujące rewanże par ćwierćfinałowych. 16 kwietnia odbędzie się mecz Borussii Dortmund i FC Barcelony, a dzień później Real Madryt zmierzy się z Arsenalem.

W repertuarze znajdą się również stałe filmowe cykle. W poniedziałek, 14 kwietnia w wybranych lokalizacjach pojawi się Kino Konesera z nagrodzoną Oscarem animacją „Flow”, opowiadającą o czarnym kocie – samotniku, który musi stawić czoła innym zwierzętom. W czwartek, 17 kwietnia odbędą się seanse polskiego dramatu „Simona Kossak” w ramach cyklu Kultura Dostępna. To opowieść o inspirującej badaczce Puszczy Białowieskiej, która nie bała się walczyć o swoje ideały.

Szczegóły dotyczące seansów w nadchodzącym repertuarze oraz bilety można znaleźć na stronie www.helios.pl , w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.