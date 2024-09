Ekspert z salonu meblowego w Katowicach radzi: jak wygodnie pracować w domu

Współcześnie praca w domu staje się z wielu przyczyn coraz bardziej popularna. Coraz więcej osób przekonuje się jednak, że nie jest ona wcale tak łatwa i przyjemna jak mogłoby się wydawać. Specjalista z salonu meblowego w Katowicach przekonuje, że istnieją sposoby na uczynienie pracy zdalnej bardziej znośną. Podpowiada salon mebli biurowych z Katowic NoNameOffice

Stwórzmy domowe biuro lub przynajmniej wyznaczmy obszar do pracy

Żeby praca zdalna była bardziej efektywna musimy zapewnić sobie domowe biuro. Może być to pokój lub nawet wydzielona część salonu, do której wstawimy meble biurowe i komputer. Własne biuro jest niezwykle ważne, gdyż pozwoli nam oddzielić strefę prywatną od zawodowej.

Ekspert z Katowic radzi: zadbajmy o wygodne biurko

W domowym biurze, które jest przeznaczone tylko dla nas, nie potrzebujemy najdroższych, profesjonalnych mebli biurowych. Warto jednak zaopatrzyć się w wygodne biurko. W przypadku, gdy na co dzień korzystamy z wielu dokumentów – biurko powinno być na tyle obszerne, żeby je pomieścić. Z kolei gdy pracujemy przede wszystkim przed komputerem najlepszym rozwiązaniem wydaje się biurko z regulowaną wysokością, dzięki któremu zwiększymy komfort pracy i zadbamy o swój kręgosłup.

Pomyślmy o zakupie profesjonalnego krzesła biurowego

Choć osobom pracującym w domu zazwyczaj nie są potrzebne profesjonalne meble biurowe, warto zrobić wyjątek dla krzesła lub fotela biurowego. Solidnie wykonane, starannie wyprofilowane krzesła biurowe to najlepsza inwestycja w nasze zdrowie. Kupując tego typu meble biurowe na własny użytek jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji. Pracodawcy kupujący fotele do biur, w których pracuje więcej osób muszą zadbać, żeby krzesła były możliwie jak najbardziej uniwersalne. My musimy kierować się jedynie naszą własną wygodą.

Sprawdźmy, czy nasze miejsce pracy jest dobrze oświetlone

Kiedy już zaopatrzymy się w niezbędne meble biurowe, zwróćmy uwagę na oświetlenie. Zaleca się, żeby domowe biuro miało dostęp do dziennego światła. Jest ono jednak niewystarczające, dlatego powinniśmy zadbać o oświetlenie górne, boczne, a także niewielką lampkę przy biurku (należy umieścić ją po lewej stronie).

Cisza w pracy to podstawa

Do efektywnej pracy jest nam niezbędna względna cisza. Głośna muzyka, remont u sąsiadów, czy płacz dziecka mogą skutecznie utrudnić skupienie się na obowiązkach zawodowych. Rozwiązaniem tego problemu może być wyciszenie pomieszczenia. W wyciszeniu domowego biura pomogą nam panele akustyczne. Jeżeli nie możemy sobie na nie pozwolić, warto wykorzystać tkaniny i tekstylia (im jest ich więcej, tym ciszej, jednocześnie trzeba pamiętać i ich regularnym praniu, gdyż są siedliskiem kurzu).

Ekspert z salonu mebli biurowych w Katowicach radzi, żeby zainteresować się tapicerowanymi meblami biurowymi. W tłumieniu hałasu pomogą nam też rośliny, otwarte regały, czy filcowe podkładki pod krzesło. W przypadku, gdy w domowym biurze nie mamy wykładziny, dobrze jest się zdecydować na niewielki choćby dywan.

Czyste powietrze też się przyda

Specjalista z salonu mebli biurowych w Katowicach przekonuje, że praca w domowym biurze będzie o wiele bardziej wydajna, gdy zadbamy o czyste powietrze. Jednym ze sposobów by w pracy oddychało się nam lepiej jest regularne wietrzenie pomieszczenia. W sezonie jesienno-zimowym może być to jednak mało skuteczne z powodu smogu. W przypadku gdy stan powietrza za oknem pozostawia wiele do życzenia, dobrym pomysłem wydaje się zakup oczyszczacza powietrza. Świetnym pomysłem jest też wstawienie do naszego domowego biura roślin.

Porządek może wiele ułatwić

Choć podczas pracy zdalnej zazwyczaj nikt na nas nie patrzy, nie oznacza to, że możemy pozwolić sobie na bałagan. Wręcz przeciwnie. Jeżeli nasza przestrzeń do pracy jest brudna i zagracona niepotrzebnymi przedmiotami, nasze samopoczucie i efektywność radykalnie spadają. Praca będzie o wiele przyjemniejsza, jeśli codziennie sprzątniemy biurko i odkurzymy domowe biuro.

Pamiętajmy o planowaniu

Planowanie jest szalenie ważne, zwłaszcza jeśli pracujemy zdalnie. Pracownicy etatowi przychodzą do firmy na konkretną godzinę, a ich dzień pracy jest często zaplanowany przez inne osoby. Nawet jeśli nie czują się z tym w stu procentach komfortowo, należy przyznać, że jest to prostsze. Praca zdalna jedynie w teorii oznacza, że możemy robić co chcemy, kiedy chcemy. Z praktyce często okazuje się, że nie wykonujemy wszystkich zadań, którymi powinniśmy się zająć. Pracując zdalnie dobrze jest wyznaczyć sobie pewną rutynę. Zdecydowanie warto jest zaczynać i kończyć pracę o tej samej porze.

Nie rezygnujmy z kontaktów międzyludzkich

W pierwszych dniach, a nawet tygodniach pracy zdalnej możemy nawet czuć się zadowoleni, że nie jesteśmy otoczeni współpracownikami i nie stoi nad nami szef. Z czasem jednak okazuje się, że zaczyna brakować nam kontaktu z ludźmi. Z tego względu warto spotykać się z osobami, które tak jak my pracują zdalnie. Jeżeli nie mamy możliwości zobaczyć się z kimś bezpośrednio, rozwiązaniem może okazać się rozmowa na Skype.