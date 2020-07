Czy prowadzenie sklepu online wymaga posiadania własnego magazynu?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

wynajem magazynu . Najlepiej zrobić to w firmie oferującej usługi komplementarne. Za sprawą nowych technologii coraz większa część handlu realizowana jest zdalnie, przez sklepy internetowe. Otwarcie tego typu biznesu jest dużo łatwiejsze i tańsze niż sklepu tradycyjnego, a osiągane zyski są często znacznie większe. Barierą na starcie może być jednak brak własnego zaplecza magazynowego. Dla osób, które startują ze sprzedażą, najlepszą opcją wydaje się.

Magazynowanie i dystrybucja w jednym

Cześć firm z branży logistycznej, prócz usług wynajmu powierzchni magazynowych, świadczy również usługi pokrewne związane z przyjmowaniem i dalszą dystrybucją przechowywanych towarów. Właściciel sklepu internetowego, który korzysta z usług tego typu firmy, nie musi osobiście zarządzać procesem magazynowania i sprzedaży. Integracja systemu sprzedaży i dystrybucji daje możliwość zautomatyzowania wielu procesów, w tym procesu pakowania i wysyłki zamawianych przez klientów towarów. Operator magazynu, po przekazaniu mu zlecenia, zajmuje się pakowaniem, adresowaniem i wysyłką towarów. Wynajem magazynu staje się zatem okazją do usprawnienia wielu innych procesów związanych z zarządzaniem towarem. Dzięki temu osoba prowadząca sklep internetowy może skupić się na podstawowej działalności i marketingu, samą dystrybucję pozostawiając innym, wyspecjalizowanym w tym podmiotom zewnętrznym.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Jeśli zdecydujesz się na wynajem magazynu, w którym będzie przechowywany towar, jaki sprzedajesz online, a dodatkowo obsługująca go firma zajmie się jego dystrybucją, jako właściciel sklepu możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. Zatrudnienie zewnętrznej firmy do obsługi zleceń to stały wydatek, który można jednak wliczyć w koszty prowadzonej działalności. Wybierając tego typu opcję, nie musisz zatrudniać pracowników lub samodzielnie zajmować się etykietowaniem i pakowaniem zamawianych przez klientów towarów. Wybierając usługi dodatkowe, zwykle nie musisz również zajmować się osobiście przyjmowaniem zwrotów i reklamacji. W takim wariacie wynajmowanie magazynu rozwiązuje większość problemów związanych z codzienną obsługą zleceń.

Założenie sklepu internetowego to sprawdzony sposób na biznes, również dla tych osób, które nie mają czasu na samodzielne zarządzanie dystrybucją towarów i zajmowanie się obsługą klientów. Korzystając z usług wyspecjalizowanych firm logistycznych, można nie tylko wynająć od nich magazyn, ale także zlecić im realizację wielu dodatkowych czynności, dzięki którym prowadzenie sklepu stanie się znacznie łatwiejsze.