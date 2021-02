Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wiele osób zaczyna zakupy sprzętu narciarskiego od nart, co jest w pełni zrozumiałe, ale gdy spyta się doświadczonych narciarzy, nie mniejszą uwagą należy obdarzyć buty narciarskie. Tylko odpowiednie zgranie obu elementów będzie w stanie zagwarantować najwyższy poziom satysfakcji podczas zjazdów. Wybór butów narciarskich należy do trudnych z wielu względów, o ile masz pod ręką sklep narciarski możesz poradzić się sprzedawcy, jednak gdy pozostają zakupy online jest kilka kwestii, na które musisz zwrócić uwagę. W tym artykule poruszymy zarówno zasady jakimi należy się kierować przy zakupie butów narciarskich jak i historię rozwoju obuwia narciarskiego. Więc ciekawostki i wiedza użyteczna spotkają się w połowie drogi.

Buty narciarskie produktem wieloletniej historii

Zapewne kojarzysz powstanie nart z Europą i rejonem Skandynawii, a jak się okazuje pierwsi byli Azjaci z terenów obecnych Chin. Celowo nie nazywamy ich starożytnymi Chińczykami, gdyż, wtedy jeszcze nie istniało Państwo środka. Jednak skojarzenie z bliższymi nam rejonami nie jest strzałem kulą w płot. Bowiem to właśnie na terenach współczesnej Norwegii, Szwecji i Finlandii narciarstwo się rozwijało i zostało zaadaptowane jako podstawowa forma poruszania podczas zimy. Mówimy tutaj o czasach przed naszą erą, narty na prawdziwą rewolucję musiały czekać do wieku XX podobnie było z butami narciarskimi.

Jak nietrudno się domyślić początkowo korzystano z butów, które były pod ręką, ale ludzie nie byli głupi i wiedzieli jak chronić stopy przed zimnem. Należy pamiętać, że narty nie były wyciągane by sobie na nich pojeździć. Zazwyczaj służyły w dłuższych wyprawach i miały charakter narzędzia pracy. Dlatego dbano o to aby do nart ubierać skórzane buty, które w środku będą mieć suche wnętrze. Przed dostaniem się wilgoci, chroniła twarda licowa skóra połączona z mieszanką wosku i tłuszczu zwierzęcego.

W Polsce jednym z popularniejszych sportów zimowych są skoki narciarskie i chociaż nie jest to sport powszechny, to osiągamy w nim niezłe sukcesy, ale to jest kwestia głównie ostatnich dwóch dekad. Jednak to w Skandynawii zapoczątkowano ten sport, ale tam również korzystano z prostych butów. Ludzie zdawali sobie sprawę z radości jaką daje narciarstwo zjazdowe, ale żeby to było możliwe, trzeba było wymyślić bardziej sztywne wiązania. Dopiero w roku 1928 zastąpiono wiązania na skórzany sznurek, wiązaniem liniowym, był to początek rewolucji w narciarstwie zjazdowym.

Kolejnym istotnym punktem było wynalezienie zapięć klamrowych, które stosowane są w butach narciarskich do czasów obecnych. Oczywiście zaczął się zmieniać również materiał z jakiego tworzono buty. Odchodzono od skóry na rzecz tworzyw sztucznych, przewaga twardej skorupy nad butem skórzanym była ogromna.

Gdy środowisko uznało, że w kwestii bezpieczeństwa nie da się już wiele więcej zrobić postawiono na komfort chodzenia w butach narciarskich. Każdy kto miał takie obuwie, wie że stopa po całym dniu jest zmęczona a swobodnym chodzeniu tak jak w normalnych butach można zapomnieć. Jednak producenci dążą do tego, żeby komfort stopniowo rósł i robi się wszystko, aby przemieszczanie po ośrodku narciarskim nie stanowiło problemów.

Jak wybrać buty narciarskie?

Przenosimy się do czasów współczesnych, przed komputery na których uruchomiona jest strona https://www.skisport.com.pl/buty-narciarskie i zaczynamy przeglądać ofertę. Na początek warto wiedzieć czego szukać, czyli należy określić rozmiar buta jaki nas interesuje. W butach, które nosimy na co dzień zazwyczaj wybieramy buty luźniejsze, takie w których czujemy się komfortowo. W przypadku butów narciarskich musimy dobierać buty na styk, chociaż po włożeniu stopy do buta i zaklamrowaniu go, może się nam wydawać że jest za mały to tak nie będzie. But pracuje razem ze stopą narciarza i luz, który się wytworzy będzie wystarczający. Częstym błędem jest również mierzenie butów stojąc pionowo i zapominając o charakterystycznym wygięciu buta.

Tak samo ważne jak dokładnie zmierzenie długości stopy jest zmierzenie jej szerokości. Istotne aby stopa była mierzona z rana, gdyż w pod wieczór się “rozłazi” i staje się szersza. Pamiętaj, żeby mierzyć stopę bez skarpet i najlepiej odrysować ją na kartce papieru.

Naturalnie buty narciarskie dzielą się na damskie i męskie, różnica polega nie tylko na wyglądzie i wielkości, ale również twardości obuwia. Parametr Flex należy dobierać względem posiadanych nart, gdyż może lepiej bądź gorzej przekładać siłę na narty.

Walory estetyczne powinny być ostatnią rzeczą na którą zwraca się uwagę. Stok nie jest wybiegiem mody, ale oczywiście wybierajmy buty narciarskie, które do nas pasują.

Mamy nadzieję, że wiesz już trochę więcej na temat butów narciarskich i będziesz w stanie wybrać najlepsze obuwie dla siebie.