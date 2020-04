Złodziej w Zagórzu wpadł tuż włamaniu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III w Sosnowcu zatrzymali niedługo po zdarzeniu 57-letniego mieszkańca Piekar Śląskich, który jest sprawcą włamania do pomieszczenia gospodarczego jednego z bloków w dzielnicy Zagórze. O zajściu poinformowała jedna z jego użytkowniczek, która zauważyła wyłamane drzwi.

Sosnowieccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z bloków dzielnicy Zagórze doszło do włamania

Fakt ten zauważyła jedna z mieszkanek bloku użytkująca wspólnie z innymi to pomieszczenie - dostrzegła, że jego drzwi są wyłamane i podparte grabiami. Kobieta oświadczyła też, że widziała kręcącego się po klatce mężczyznę w średnim wieku, najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu. Jak wynikało z jej relacji, mężczyzna zagadnięty co tu robi, nie był w stanie racjonalnie tego wytłumaczyć- w końcu oświadczył, że tu mieszka. Policjanci szybko go odnaleźli i zatrzymali. 57-latek ostatecznie przyznał się do tego, że usiłował się dostać do pomieszczenia i wyłamał drzwi, śledczy ustalili jednak, że ostatecznie nie zabrał niczego z wnętrza pomieszczenia- być może zapobiegła temu szybka reakcja zgłaszającej kobiety. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania włamania, za które to przestępstwo może trafić do więzienia na 10 lat.