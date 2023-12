Zimowe obowiązki właścicieli posesji. Co do nich należy?

Jeśli jesteś właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem bądź zarządcą nieruchomości masz obowiązek dbać o czystość i porządek przed budynkiem. Zimą dotyczy on przede wszystkim usuwania zalegającego na chodniku śniegu i lodu. Należy pamiętać również o zwisających z dachu soplach lodu, które także mogą być niebezpieczne dla przechodniów.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Obowiązek utrzymywania czystości i porządku spoczywający na właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach bądź zarządcach nieruchomości dotyczy wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. W szczególności dotyczy to chodników, których stan w okresie zimowym bywa prawdziwą zmorą dla przechodniów.

Należy pamiętać, że chodnik ma być bezpieczny i nie ma prawa na nim zalegać śnieg, czy lód. Właściciel powinien go uprzątnąć, a w celu zapobieżenia tzw. "ślizgawce" najlepiej posypać piaskiem.

Zimowe obowiązki właścicieli dotyczą także usunięcia zwisających i niebezpiecznych dla przechodniów sopli z dachu.

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art.5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Za niedopełnienie obowiązków spoczywających na właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach bądź zarządcach nieruchomości mogą być oni ukarani mandatem karnym, a nawet trafić do sądu. Co ważniejsze osoba, która uległa wypadkowi z powodu tego typu zaniedbań ma prawo dochodzenia przed sądem cywilnym odszkodowania od zobowiązanego do utrzymania czystości i porządku wokół budynku