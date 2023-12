Spotkanie z Jakubem Ćwiekiem w Sosnowcu

13 grudnia o godz.15.00 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Jakubem Ćwiekiem. Dlatego, kiedy będzie u nas 13 grudnia, to wszyscy chętni otrzymają od niego prezent.

Są tacy Mikołajowie, których duch szczodrości natchnął do tego stopnia, że nie sprawdzają, zbyt dokładnie czy w minionym roku byliście tak całkiem grzeczni, czy nie. W przypadku Jakuba Ćwieka jego naturalny dobroczynny szał dodatkowo motywowany jest faktem, że on sam też ma duszę odrobinkę zakurzoną, a nie jaśniejącą nieskalanym blaskiem.

Dlatego, kiedy będzie u nas 13 grudnia 2023 o godz. 15.00, to wszyscy chętni otrzymają od niego prezent. A że my w Bibliotece mamy trochę umiejętności internetowych stalkerów, to wiemy, że mowa tutaj o słodkich mikołajach i kodach na losowy audiobook od Pulp Books. I to naprawdę tyle – żadnych podstępów, żadnych konkursów, quizów, czy innych wymagań. Po prostu – Jakub Ćwiek w mikołajkowej formie, na około godzinkę, z prezentami i szansą na szybką wymianę kilku zdań. A, że Jakub człowiekiem jest wielu talentów i źródłem wielu ciekawych historii, to pogadać można z nim o wielu rzeczach – nie tylko jego twórczości. - zapowiadają organizatorzy.