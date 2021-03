Zatrzymano cztery osoby poszukiwane listem gończym. Jeden zgłosił się sam

Sosnowieccy policjanci zatrzymali i osadzili w areszcie czworo poszukiwanych listami gończymi. To mieszkańcy Sosnowca w wieku 26-45 lat.

Troje z nich kryminalni wytropili, 36-latek do Komisariatu Policji I zgłosił się sam

Wydział kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przejął poszukiwania trojga z nich w styczniu i lutym 2021 roku. 27-letniego mężczyznę, poszukiwanego celem między innymi odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe i roku pozbawienia wolności za propozycję łapówki, kryminalni wytropili na jednej z ulic dzielnicy Pogoń. Na ich widok próbował uciekać, ale szybko został schwytany.

45-latkę poszukiwaną listem gończym przez Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała Południe do sprawy niealimentacji znaleźli w jednym z mieszkań dzielnicy Milowice.

26-latka, poszukiwanego celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe, zauważyli, kiedy stał na ulicy dzielnicy Centrum w towarzystwie 3 innych mężczyzn.

Ostatni, poszukiwany listem gończym do odbycia kary 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże nie wrócił do zakładu karnego po przepustce. Od tej pory ukrywał się przez blisko 2 lata. Nie mogąc już dłużej znieść tej sytuacji, sam zgłosił się do Komisariatu Policji I w Sosnowcu i przyznał, że jest poszukiwany. Wszyscy zatrzymani trafili już do aresztu, skąd zostaną przetransportowani do docelowych jednostek penitencjarnych, w których odbywać będą zasądzone im wyroki.