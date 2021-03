Nowe linie metropolitarne w Sosnowcu!

Duża liczba połączeń nocnych, dodatkowe kursy w ciągu dnia - to najważniejsze nowości związane z uruchomieniem linii metropolitalnych w Sosnowcu. To dopiero początek zmian w transporcie publicznym, które od początku kwietnia będziemy obserwować nie tylko w Sosnowcu i Zagłębiu, ale w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

LINIA M2

To linia łącząca Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec z Katowicami. Ujednolici dotychczasowe trasy 801 i 831, które będą jeździły pod wspólnym szyldem M2.

Rozkład jazdy linii metropolitarnej M2 zakłada więcej kursów niż dotychczasowe linie 801 i 831. W dni robocze będzie kursowała co 10 min w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W pozostałych porach oraz w dni wolne, co 30 min. Dodatkowo linia ta będzie kursowała w godzinach nocnych z częstotliwością co 60 minut.

LINIA M4

Przejmie zadania linii autobusowej nr 815. Mieszkańcy Ostrów Górniczych i Kazimierza Górniczego zyskają bezpośrednie nocne połączenie z Katowicami, którego wcześniej nie było. Utrzymana zostanie obecna liczba kursów pomiędzy Ostrowami Górniczymi, Kazimierzem Górniczym a Katowicami. Pierwszy kurs z Ostrów Górniczych będzie wyjeżdżał o godz. 4.46, a ostatni autobus przyjedzie o godz. 23.22. Z kolei kurs nocny będzie odjeżdżał z Ostrów Górniczych o godzinie 23:40, a z Katowic o godzinie 3:40. Wszystkie kursy będą zatrzymywały się na przystanku przy al. Paderewskiego.

Wszystkie kursy nocne linii M2 i M4, tak jak pozostałe linie nocne, będą kończyły swoje trasy na Dworcu PKP w Katowicach

UJEDNOLICENIE LINII 808 i 811

Od kwietnia linie będą kursowały jako 808. W dni robocze autobus przez cały dzień będzie kursował z częstotliwością co 20 minut, a w dni wolne co 40 minut. Tym sposobem mieszkańcy Sielca uzyskają większą liczbę bezpośrednich połączeń z Katowicami z przystanków Sielec Osiedle Zamkowa i Sielec Wawel Kościół.

LINIA 835

Wbrew zapowiedziom niektórych radnych, linia ta będzie kursowała bez zmian.

- Gdy zostałem prezydentem Sosnowca, jedną z pierwszych decyzji dotyczących komunikacji publicznej było wydłużenie linii autobusowej 815 do Ostrów i 835 do Maczek. To były dobre decyzje i nie mam zamiaru się z nich wycofywać, czego potwierdzeniem są ustalenia z ZTM. To początek zmian. Jestem przekonany, że niebawem będą mógł opowiedzieć o kolejnych, dobrych rozwiązaniach i połączeniach, które uruchomi ZTM – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Uruchomienie nowych linii metropolitalnych planowane jest na 5 kwietnia.

Co pół roku badanie poziomu satysfakcji pasażerów

W system metrolinii wpisany zostanie mechanizm „samodoskonalenia”. Co 6 miesięcy Metropolia będzie dokonywała analizy połączeń z wykorzystaniem m.in. nowego systemu liczenia pasażerów, który pozwoli na uzyskanie pomiarów nawet z 99 proc. dokładnością. W tej chwili trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tego systemu. Wszystkie zbierane uwagi będą na bieżąco weryfikowane i zmiany będą dokonywane tam, gdzie będzie to najbardziej potrzebne. Taka forma pozwala na znacznie lepsze dopasowanie siatki połączeń do potrzeb pasażerów niż jednorazowe konsultacje.

W celu dalszego doskonalenia tych połączeń Metropolia planuje również zbudować narzędzie online z wykorzystaniem geoankiet. Odbędą się również spotkania z mieszkańcami, podczas których przeanalizowane zostaną zgłoszone sugestie. Już teraz swoje propozycje dotyczące zaprezentowanych przebiegów można zgłaszać na adres metrolinie@metropoliagzm.pl.