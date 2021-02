Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali kolejnego poszukiwanego listem gończym. List ten wystawił za 23-latkiem Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic centrum Sosnowca.

Mieszkaniec Sosnowca został aresztowany

Sosnowieccy policjanci poszukiwali 23-latka ponieważ Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał za nim list gończy do sprawy dotyczącej kradzieży. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Sosnowieccy kryminalni zajmujący się poszukiwaniami wytropili go i zatrzymali na jednej z ulic centrum miasta. Mężczyzna został już osadzony w areszcie.