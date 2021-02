Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy kryminalni wytropili i zatrzymali 36-latka, za którym Sąd Rejonowy w Będzinie wydał list gończy. Mężczyzna był poszukiwany do sprawy dotyczącej kierowania przez niego w stanie nietrzeźwym. Został zatrzymany na jednej z ulic dzielnicy Pogoń.

Prowadził po alkoholu

List gończy za 36-latkiem wystawił Sąd Rejonowy w Będzinie. Był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie w stanie nietrzeźwym. Policjanci wytropili go i zatrzymali na jednej z ulic dzielnicy Pogoń. Mężczyzna trafił już do aresztu, skąd zostanie przewieziony do docelowej jednostki penitencjarnej, w której odbywać będzie karę.