Szykuje się protest! Zarząd województwa śląskiego zamierza nanieść poprawki na medyczną mapę województwa. W planach jest połączenie Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach. Zgodnie z założeniami, zmiany weszłyby w życie 1 lipca tego roku. Czy tak się jednak stanie?

Sosnowiec zapowiada protest. Stanowcze NIE dla tego pomysłu zapowiedzieli już włodarze Sosnowca, samorządowcy oraz parlamentarzyści z Zagłębia.

"NIE" dla połączenia sosnowieckiego pogotowia z wojewódzkim

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu to nie tylko nasze miasto, ale też Zagłębie i część Jury. Nasze pogotowie to coraz lepszy sprzęt i organizacja pracy. Wszystko może zostać przekreślone. Stanowczo protestujemy przeciwko zamiarom włączenia do wojewódzkiego pogotowia. Stanowczo protestujemy przeciwko centralizacji – wskazuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wiadomo już, że na 11 lutego zaplanowano spotkanie zespołu parlamentarno-samorządowego, który zajmie się tymi planami zarządu województwa śląskiego.

Jak czytamy na profilu Sosnowiec998, pracownicy, a w szczególności ci z Zespołów Ratownictwa Medycznego obawiają się, że po połączeniu zagłębiowskiego pogotowia z wojewódzkim, spadnie jakość usług, a tak ciężko budowana i unowocześniana baza taborowa i sprzętowa zostanie przeniesiona w inne miejsce na terenie województwa.

Przedstawiciele RPR z Sosnowca wskazują, że jako jedna z nielicznych jednostek służby zdrowia wyróżnia się płynnością finansową oraz brakiem zadłużenia. Posiada nowoczesny sprzęt, nowe karetki, wyszkolony personel.

W sprawę połączenia jednostek zaangażował się już poseł Rafał Adamczyk, który skierował pismo do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o rozważne kroki związane z decyzjami dotyczącymi przyszłości.

Podobne plany pojawiły się już 15 lat temu

Przypomnijmy, że podobny pomysł pojawił się wiele lat temu, w 2006 roku. Wówczas sprawa została ucięta, a zarząd województwa śląskiego wydał komunikat, oznajmiając: