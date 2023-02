Zagrała na Finałowej scenie WOŚP w Sosnowcu, dziś już wypuszcza swój nowy singiel!

Gabi Foksa artystka znana z kreatywnego podejścia do muzyki parę dni temu miała okazję zaznajomić się w swoim rodzinnym mieście z prawdziwym wydarzeniem - zagrała swój koncert podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sosnowcu.

"Drwal" sosnowieckiej artystki

Koncert pomimo wczesnych godzin zgromadził rzesze fanów, co dokumentują zdjęcia udostępnione na profilu Arkadiusza Chęcińskiego - Prezydenta Miasta Sosnowiec. To nie wszystko, artystka chcąc podzielić się swoim głosem prosto z Sosnowca, udała się do Dąbrowy Górniczej, aby zagrać kolejny koncert. Tak, to naprawdę jest możliwe, Gabi nie widziała problemu by zagrać na głównej sosnowieckiej scenie a już za parę godzin rozgrzewać Dąbrowski Sztab w Fabryce Pełnej Życia. Idąc za tempem rodem ze znanych polskich pendolino - Sosnowiecka Artystka wypuszcza tytułowego Drwala.

Utwór, za którego produkcję muzyczną odpowiada Maciej Hekso - znany fotograf, filmowiec oraz producent muzyczny, ukazuje jak sprytnie można używać słów. Użyta w tytule nazwa znanej nam kanapki z restauracji o żółtym logo jest tak naprawdę uosobieniem mężczyzny.

Gabi bawi się treścią, brzmieniem i formą i wychodzi to naprawdę ciekawie. Artystka zapowiada nam - to dopiero początek, po Kolędach, Anglojęzycznej Epce oraz Szaradzie w której udzielił się głos Ricka znanego z serialu Rick & Morty na ten rok planuje wydać dwie kolejne płyty!