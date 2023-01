Przynieś przeczytane książki i zamień je na inne w Auchanie

Kochasz książki? Uwielbiasz ciekawe historie i szukasz nowych tytułów do swojej biblioteczki? Jeśli tak, akcja czytelnicza pt. „Zaczytani zakochani” w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec pozwoli rozwinąć Twoje czytelnicze pasje.

Przynieś i wymień

W sobotę 4 lutego w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec rozpocznie się akcja bookcrossingowa, czyli wymiana książek. Każdy będzie mógł przynieść przeczytane książki, zostawić je na specjalnym regale w pasażu centrum handlowego, a następnie wziąć do domu inne, które tam znajdzie. W ten sposób puszczamy książkę w obieg i dajemy możliwość przeczytania jej innym osobom. Sami też korzystamy na tej wymianie – zyskujemy nowe tytuły do naszej biblioteczki.

Akcję wymiany książek zainauguruje wydarzenie pt. „Zaczytani zakochani”, które odbędzie się w sobotę 4 lutego w godzinach 11.00 - 17.00 w pasażu centrum handlowego. Podczas spotkania zarówno dorośli, jak i dzieci będą mogli włączyć się do wspólnego czytania książek oraz zabawy. W specjalnej strefie każdy będzie mógł przeczytać fragment książki na głos. Uczestnicy, którzy zdecydują się na to, otrzymają upominki

– Poprzez akcję w naszym centrum handlowym chcemy przekonywać, że czytanie to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Dzięki niemu rozwijamy wyobraźnię i twórcze myślenie, a także wzbogacamy słownictwo. To ważne umiejętności, które każdemu z nas, niezależnie od wieku, przydadzą się na co dzień – mówi Aleksandra Kolarz, menedżer marketingu Centrum Handlowego Auchan Sosnowiec.

Dla najmłodszych, którzy tego dnia odwiedzą centrum handlowe razem z rodzicami przygotowaliśmy wiele niespodzianek. Wśród nich będą gra planszowa i klocki XXL, strefa z klockami konstrukcyjnymi, strefa z piaskiem kinetycznym, a także konkursy z czytelniczymi upominkami.

Po zakończeniu akcji „Zakochani zaczytani” regał z książkami trafi do biura-coworkigowego, które mieści się przy salonie Rossmann w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Książki można przynosić i wymieniać na inne od poniedziałku do soboty w godzinach pracy galerii handlowej, czyli od godziny 9.00 do godziny 21.00, a w niedziele handlowe od godziny 9.30 do godziny 20.00.

Wydarzenie pt. „Zaczytani zakochani” odbędzie się w sobotę 4 lutego w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec przy ulicy Zuzanny 20 w Sosnowcu od godziny 11.00 do godziny 18.00. Wstęp wolny. Spotkanie rozpocznie akcję wymiany książek, która będzie stałym wydarzeniem w centrum handlowym.