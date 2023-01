Familijne Pokazy Filmowe. Bajkowa wyprawa do Kolumbii z biblioteką / fot. Pixabay

Już 4 lutego 2023 (sobota) o godz. 11.00 Zagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza na Familijny Pokaz Filmowy. Na dzieci wraz z osobami towarzyszącymi, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, czekać będzie pełna muzyki, tańca i przygód historia niezwykłej rodziny i magicznego domu, ukrytego w górach Kolumbii.

Nudzi Ci się? Nie wiesz co zrobić z sobotnim przedpołudniem? Nie masz ochoty na kolejne telewizyjne powtórki? Na myśl o sprzątaniu mieszkania dostajesz drgawek? Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu ma na to lekarstwo! Bierz rodzinkę i szoruj do Mediateki!

Familijne Pokazy Filmowe to cykliczna impreza obejmująca comiesięczne seanse adresowane do dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów. W repertuarze przewidziane są filmy fabularne i animowane pełne przygód, humoru i emocji, odpowiednie dla widzów w każdym wieku, dzięki czemu nasze seanse mają charakter iście familijny. Wstęp na pokazy jest jak zawsze bezpłatny.

Gdzie można sprawdzić tytuł filmu?

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).

Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez kliknięcie w napis „TYTUŁ FILMU” zamieszczony w artykule reklamującym seans na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i wpisanie aktualnego hasła dostępu. Pytania o hasło prosi się kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP . Podane hasło obowiązuje przez cały rok!

. Podane hasło obowiązuje przez cały rok! Poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na plakatach.

Uprzejmie informuje się, że wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed seansem i kwadrans po jego rozpoczęciu.

Organizator – w przypadku frekwencji przekraczającej możliwości Auli (200 miejsc) - zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia drzwi i odmówienia wstępu na pokaz. Prosi się o wyrozumiałość.

Przypominamy, że w Auli Zagłębiowskiej Mediateki obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia!