Wszystkie światła na scenę Helios!

Już w najbliższy piątek kina wypełnią się muzyką, błyskiem fleszy i cekinów. Właśnie tego dnia na ekrany powróci jedyny w swoim rodzaju król - Elvis Presley! Dla widzów, którzy będą mieli ochotę poszybować w przestworzach, czeka wolne miejsce w kokpicie myśliwca ze szkoły Top Gun, a tym którym marzy się lot w kosmos - Buzz Astral zarezerwował miejsce na pokładzie swego promu. Tylko widzowie o stalowych nerwach będą w stanie odebrać tytułowy CZARNY telefon lub rzucić się w ucieczkę przed dinozaurami. Gorący repertuarowy czas sprawi, że tydzień minie niczym seans z dobrym filmem...

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego lata – „Elvis” – w piątek zabłyśnie na ekranach kin Helios! Buzz Luhrmann twórca, nominowany do Oscara wizjoner, zaprasza na swoje kolejne dzieło zrealizowane z niebywałym rozmachem. Historia Elvisa Presleya i ponad 20-letniej relacji z jego managerem, która rozpoczęła się wraz z początkiem bezprecedensowej kariery piosenkarza. Kluczowym elementem filmu jest także jedna z najważniejszych osób w życiu Elvisa, jego wielka miłość - Priscilla Presley. W tle wielka historia - ewoluujący krajobraz kulturowy i koniec amerykańskiej niewinności. Film zagości na ekranach kin także na wyjątkowych pokazach 29 czerwca! Wówczas będzie miała miejsce kolejna odsłona cyklu Kino Kobiet, gdzie na panie czeka moc atrakcji, konkursów oraz doskonałej zabawy w kobiecym gronie.

W najbliższy weekend Helios szykuje niespodziankę także dla fanów żółtego koloru! Najnowszą odsłonę największej animowanej serii w historii – film „Minionki: Wejście Gru” - będzie można podziwiać na pokazach przedpremierowych! Widzowie poznają historię o tym, jak Gru złoczyńca #1 na świecie poznał Minionki, a potem stworzył najbardziej nikczemną ekipę...

Fanów literatury Stephena Kinga, z pewnością ucieszy fakt ekranizacji powieści, jego syna - Joe Hilla. „Czarny telefon” to mroczna opowieść przedstawiająca losy Finneya Shawa skrytego 13-latka uprowadzonego i uwięzionego w dźwiękoszczelnej piwnicy przez sadystycznego zabójcę. Jedynym ratunkiem dla chłopca okazuje się odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy, który... zaczyna dzwonić. Chłopiec ​​słyszy w nim głosy poprzednich ofiar mordercy, które mogą go uratować!

Dinozaury wciąż szaleją w kinach, a najnowsza odsłona tej mega popularnej serii przyciąga widzów w każdym wieku. Twórcy „Jurassic World Dominion” zabierają tym razem widzów na 2,5-godzinną wyprawę do świata, w którym dinozaury żyją na wolności, dosłownie na wyciągnięcie dłoni. To niesamowite połączenie efektów specjalnych i zwrotów akcji przyprawi kinomanów o istny zawrót głowy!

Wyścig o miano najlepszego filmu lata wciąż trwa i „Top Gun: Maverick” wciąż jest na szczycie! To najlepiej zarabiająca premiera tego roku, która na ten moment odleciała w przestworza zarówno dinozaurom, jak i kosmicznemu bohaterowi Pixara. Kapitan Pete "Maverick" Mitchell wraca do elitarnej szkoły pilotów Top Gun, gdzie musi zmierzyć się ze swoimi demonami, a jednocześnie przygotować swoich podopiecznych do misji na granicy ludzkiej wytrzymałości...

Pierwsi widzowie zrealizowali już swoje bilety na międzygalaktyczną podróż promem kosmicznym w towarzystwie „Buzz’a Astrala” i jego ekipy! Czas na kolejnych śmiałków gotowych poznać historię młodego pilota testowego Buzz’a oraz bohaterskich podbojów w jego wykonaniu. Na widzów czeka naszpikowana przygodami produkcja science-fiction opowiadająca o początkach postaci, która była pierwowzorem słynnej zabawki. Czas zająć miejsca i ruszyć na podbój kosmosu!

26 czerwca Filmowe Poranki przywitają najmłodszych widzów popularną serią „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot”, w której dwoje licealistów, Marinette i Adrien, zostaje wybranych na superbohaterów Paryża: Biedronkę i Czarnego Kota. Każde z nich ma Miraculum, które daje im nadludzką moc... Naturalnie wszystkie niedzielne projekcje w ramach cyklu Helios dla Dzieci poprzedzą konkursy i zabawy w salach.

Helios nie zapomina o najmłodszych widzach z Ukrainy, na których czeka natomiast słynna brygada „Psiego Patrolu”. Popularny serial animowany opowiada o przygodach drużyny szczeniąt-bohaterów, której członkowie pracują w grupie ratunkowej i zawsze są gotowi przyjść z pomocą potrzebującym. Tradycyjnie bilety na pokazy dla ukraińskich dzieci w Heliosie są dostępne bezpłatnie .

30 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie z polskim kinem w ramach cyklu Kultura Dostępna, a w nim - komedia wszechczasów „Koniec Świata czyli KOGEL MOGEL 4”. Przed widzami powrót dobrze znanych bohaterów i plejada nowych, barwnych postaci. Szykuje się istny koniec świata i rodzinny galimatias!

Po szczegółowe informacje dotyczące repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.