WOŚP, Siwikowa i Horbaczewska patronami rond w Sosnowcu

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali uchwały w sprawie nadania nazw trzem rondom na terenie Sosnowca.

Rondo u zbiegu ulic Kombajnistów, Mariusza Zaruskiego i Małe Zagórze będzie nosić nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na skrzyżowaniu ulic 3.Maja i Parkowej im. Józefy Siwikowej, z kolei u zbiegu ulic Dęblińskiej i Hugona Kołłątaja im. Ewy Horbaczewskiej.

- W Sosnowcu będziemy mieli Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To podziękowanie dla Jurka Owsiaka, ale też dla Was. Dla Wolontariuszy, sztabów, dla tych, którzy są z Orkiestrą, którym Orkiestra pomogła, dla tych, którzy każdego roku sprawiają, że zbiórka ma sens, a miliony pomagają wszystkim. W Sosnowcu gramy z WOŚP do końca świata i o jeden dzień dłużej!

Dlaczego akurat to rondo? Tuż obok od lat odbywa się największy w województwie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Park przy Górce Środulskiej to już symbol finału WOŚP.

Wierzę, że w 2022 roku finał, zatrzymany przez pandemię, powróci, a my znowu będziemy wspólnie świętowali - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Józefa Siwikowa to założycielka obecnego LO im. Emilii Plater. Urodzona w 1878 roku nauczycielka jako młoda wdowa przyjechała do Sosnowca z Warszawy na początku XX wieku. Najpierw pracowała jako nauczycielka na pensji Olgi Radliczowej. Była to pierwsza w Sosnowcu polska szkoła dla dziewcząt. W 1908 roku została przełożoną szkoły, a dwa lata później jej właścicielką i dyrektorką. W 1910 roku zmieniła też nazwę na Szkołę Handlową. Siwikowa kierowała szkołą nieprzerwanie przez 25 lat. Po odzyskaniu niepodległości szkołę przekształcono w ośmioklasowe gimnazjum żeńskie, któremu nadano imię Emilii Plater. Potem szkoła stała się Liceum, w którym młodzież kształci się do dziś.

Od 1932 r. przy ul. Dęblińskiej 11 działała prywatna Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki. Jej założycielką i dyrektorką była prof. Ewa Horbaczewska, a właściwie Ewa Mogdesjanc. Urodziła się w 1884 roku na Krymie. Konserwatorium w klasie śpiewu i fortepianu, a także studia medyczne, ukończyła w Sankt Petersburgu. Tam zresztą przeprowadziła się po śmierci pierwszego męża i tam poznała Polaka, inżyniera Antoniego Horbaczewskiego. W czasie rewolucji październikowej udało im się dotrzeć do Polski. Nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach, ale na początku lat 30. prof. Horbaczewska dostała propozycję zorganizowania w Sosnowcu szkoły muzycznej. I tak też się stało. Szkoła wychowała wielu światowej sławy śpiewaków operowych, między innymi: Natalię Stokowacką, Mariana Woźniczko, Alfreda Jarosza-Korczyńskiego, Mariana Porębskiego czy Franciszka Bawoła, czyli słynnego Franco Bevala. Horbaczewska zmarła 28 sierpnia 1948 roku w Warszawie. Pochowana została na Powązkach.