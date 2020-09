Prezydent Sosnowca proponuje zmianę nazwy Teatru Rozrywki w Chorzowie

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Teatr Rozrywki imienia Jana Kiepury? Pojawił się taki pomysł. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński proponuje, aby jedna z najważniejszych instytucji kultury w województwie śląskim zyskała imię znanego śpiewaka pochodzącego z Sosnowca.



Przypomnijmy, że wcześniej prezydent Chęciński wysunął pomysł, aby nazwisko Kiepury nadać lotnisku w Pyrzowicach. W ubiegłym tygodniu radni Sejmiku Województwa Śląskiego jednogłośnie zadecydowali, że port lotniczy jednak będzie nosił imię Wojciecha Korfantego. Zatem dla równowagi, prezydent Chęciński proponuje, aby jedna z instytucji kultury finansowana przez urząd marszałkowski zmieniła swoją nazwę.

- Jego ojciec walczył w powstaniach śląskich. Jan Kiepura to światowa, wielka postać muzyki. Nie widzę żadnego problemu, żeby jeden z obiektów kulturalnych kojarzących się z rozrywką w województwie śląskim nosił imię Jana Kiepury – mówił wczoraj prezydent Sosnowca w rozmowie z redaktorem Marcinem Zasadą na antenie Radia Piekary.



Przypomnijmy, że Jan Kiepura to Zagłębiak, urodzony w Sosnowcu. Śpiewak występował na scenach czołowych teatrów świata i zagrał w dwunastu filmach muzycznych. Co warte podkreślenia, należał do Polskiej Organizacji Wojskowej Był też ochotnikiem w I Pułku Strzelców Bytomskich oraz uczestnikiem I powstania śląskiego.



- Jeżeli chcemy pokazywać bohaterów czy wielkie postacie naszego regionu – tak, jak to było z Korfantym, a teraz z Kiepurą - musimy nazywać ważne obiekty kulturalne ich imieniem, żeby się nimi chwalić i szczycić. To dobry krok w dobrym kierunku – skwitował prezydent Arkadiusz Chęciński.

Jak zapowiedział, oficjalne pismo w tej sprawie zostało już sporządzone i ma zostać przekazane marszałkowi województwa śląskiego.



Całej rozmowy można wysłuchać tu: