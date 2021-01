Działania „Dziewuch z Sosnowca” zakończyły się sukcesem. Niebawem jedno z sosnowieckich rond zyska nową nazwę.

Jak zaznaczają na swoim Facebooku „Dziewuchy z Sosnowca” negocjacje w tej sprawie prowadziły z prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim. 6 stycznia zorganizowano nawet spacer poparcia dla nazwy „Rondo Praw Kobiet”.

W tym roku obchodziliśmy 102. rocznice uzyskania praw wyborczych przez kobiety. My - kobiety od niespełna wieku mamy ten przywilej. Wcześniej czynne i bierne prawo przysługiwało jedynie mężczyznom. Nie chciano nas dopuścić do decydowania o sprawach dotyczących państwa, które współtworzyłyśmy. Kobietom wyznaczony został wąski katalog zadań, w których miały się realizować, ponieważ świat polityki był zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Ciężko w tym miejscu nie wspomnieć również o innych dziedzinach, w których kobiety musiały walczyć o równouprawnienie względem mężczyzn jak: dostęp do edukacji, czy równe wynagrodzenie za pracę (chociaż problem ten nadal nie został rozwiązany). Bez należytej edukacji przez wieki nie miałyśmy szans zaistnieć i uniezależnić się. To samo tyczy się ścieżki zawodowej, na której od zawsze czyhały na nas przeszkody. Panowie, rzeczywistość jest taka, że jesteście jednostkami uprzywilejowanymi – wyjaśniają „Dziewuchy z Sosnowca”.