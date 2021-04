Wystartowała rejestracja na „Szkołę z Gigantami - programowanie w czterech wymiarach gamingu” – trzecią edycję ogólnopolskich bezpłatnych webinarów z programowania oraz matematyki dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA. Event odbędzie się w terminie 10.05. - 21.05.2021 r. Patronami Honorowymi wydarzenia są: Sekretarz Stanu w KPRM ds. cyfryzacji – Marek Zagórski, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

„Szkoła z Gigantami” to ogólnopolski cykl bezpłatnych webinarów z programowania i matematyki na kanale YouTube dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia, z podziałem na dwie grupy wiekowe: 7-11 oraz 12 -19 lat, prowadzone są przez najlepszych trenerów - programistów. Celem akcji jest inspirowanie dzieci do tworzenia własnych gier, stron internetowych i aplikacji, aby zmienić bierne korzystanie z Internetu w aktywną kreację.

Dla młodszej grupy wiekowej przygotowano cztery spotkania tematyczne w środowisku Scratch z zakresu różnych typów rozgrywek:

Udział w webinarach to wyjątkowa szansa na bardzo efektywną naukę programowania bez wychodzenia z domu. Dzięki nowatorskim zajęciom i sprawdzonym metodom, uczniowie w bardzo szybki sposób poznają kluczowe zagadnienia związane z programowaniem, takie jak: pętle, klonowanie, komunikaty, instrukcje warunkowe i inne. Ponadto zaprezentowane zostaną procesy pracy nad designem gier i aplikacji na różnych stadiach zaawansowania. Jest to niepowtarzalna możliwość poznania programowania w praktycznym podejściu i w krótkim czasie.

Zajęcia dla starszej grupy są przyjaznym wprowadzeniem w świat języka znaczników HTML, wykorzystania stylów CSS oraz języka JavaScript. W trakcie zajęć uczestnicy stworzą w środowisku Glitch tematyczne strony internetowe oparte o ulubione gry komputerowe i dowiedzą się jak je opublikować w sieci.

„SZKOŁA Z GIGANTAMI to nie tylko zajęcia z programowania. Zeszłoroczne wyniki egzaminów ósmoklasisty z matematyki na średnim poziomie 46% pokazały, że istnieje duży problem w tym zakresie. Postanowiliśmy więc poszerzyć naszą akcję o dodatkowe zajęcia, właśnie z matematyki. MATEMATYCZNI GIGANCI – to dwa tematyczne webinary dla ósmoklasistów i przyszłorocznych maturzystów, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę na podstawie testów próbnych, przygotowanych specjalnie dla nas przez egzaminatorów CKE. Testy i ich rozwiązania omawiane będą przez wykwalifikowanego nauczyciela matematyki ze szkoły Giganci Edukacji – naszej nowej marki, dedykowanej uczniom, którzy chcą przygotować się do egzaminów ósmoklasisty i maturzysty z przedmiotów ścisłych” – Dawid Leśniakiewicz - członek zarządu Giganci Programowania.