Nie wiesz jak zaplanować długi weekend majowy? Sprawdź pogodę na majówkę 2021 w województwie śląskim i nie daj się zaskoczyć.

Długi weekend majowy lub inaczej majówka, to jeden z najbardziej wyczekiwanych weekendów w roku. Z powodu przypadających 1 i 3 maja świąt narodowych, co roku każdy pracownik ma zapewnione kilka dni wolnych od pracy. W roku 2021 Święto Pracy 1 maja wypada w sobotę, dzięki czemu każdy zatrudniony na umowę o prace ma dodatkowy dzień wolny do wybrania i u większości jest to 4 maja.

Jaka pogoda czeka nas w maju?

W ostatnich dniach aura nie była najlepsza. Temperatura nie była zbyt wysoka w porównaniu do tego samego okresu w latach poprzednich. Jaka pogoda będzie w maju? Według IMGW będzie trochę cieplej niż w zeszły weekend, jednak nie można nastawiać się na upały. Dodatkowo czekają nas przelotne deszcze, a w niektórych miejscach możliwe są burze.

Śląsk: Pogoda na majówkę 2021

Sobota, 1 maja 2021 - Święto Pracy

Duże zachmurzenie z opadami deszczu,

Najniższa temperatura – od 4°C do 6°C,

Najwyższa temperatura – od 12°C do 14°C,

Wiatr – umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Niedziela, 2 maja 2021 - Dzień Flagi

Duże zachmurzenie. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze,

Najniższa temperatura – od 9°C do 11°C,

Najwyższa temperatura – od 14°C do 17°C,

Wiatr – umiarkowany, południowy, skręcający na zachodni. W czasie burz porywy do 55 km/h.

Poniedziałek, 3 maja 2021 - Święto Konstytucji 3 Maja

Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu,

Najniższa temperatura – od 3°C do 5°C,

Najwyższa temperatura – od 8°C do 10°C,

Wiatr – umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

Co roku 2 maja obchodzony jest międzynarodowy Dzień Grilla. Choć w tym roku czeka nas nieco chłodna i deszczowa majówka, na pewno znajdą się prawdziwi miłośnicy, którym zła pogoda nie będzie przeszkadzać w świętowaniu na świeżym powietrzu. Warto jednak przypomnieć, że wciąż obowiązują obostrzenia związane z pandemią COVID-19 i należy dostosowywać się do zasad reżimu sanitarnego, czyli między innymi zakrywać usta i nos oraz utrzymywać dystans społeczny.