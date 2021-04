Nowi policjanci składali policyjną przysięgę

28 kwietnia w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Trzech nowych funkcjonariuszy rozpocznie swą karierę w mundurze od szkolenia i adaptacji zawodowej. Adepci policyjnego rzemiosła odebrali legitymacje służbowe i usłyszeli najlepsze życzenia od Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu mł. insp. Tomasza Kłosowicza.

Uroczyste ślubowanie to pamiętny moment dla każdego policjanta. 28 kwietnia w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyła się uroczystość, podczas której trzech nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło policyjną przysięgę. Ślubowanie miało charakter uroczystej zbiórki. Koordynator Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu odczytał akty, na mocy których nowi policjanci zostali przyjęci do służby. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu wręczył świeżo upieczonym funkcjonariuszom ich nowe legitymacje służbowe i życzył im wszystkiego, co najlepsze na ich nowej, zawodowej drodze.

Z powodu pandemii Covid-19 spotkanie odbyło się w maksymalnie ograniczonym składzie osobowym, z zachowaniem ścisłych reguł reżimu sanitarnego