"Woda i Tusz". Wystawa rysunku Małgorzaty Brodzińskiej w sosnowieckiej bibliotece

Filia nr 4 – Sielec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu serdecznie zaprasza do zwiedzania wystawy rysunku lawowanego Małgorzaty Brodzińskiej "WODA I TUSZ", która będzie prezentowana w siedzibie biblioteki przy ul. Zamkowej 9 w Sosnowcu, 17 lipca – 17 października, w godzinach otwarcia placówki.

Finisaż planowany jest na październik. Wstęp wolny .

Małgorzata Brodzińska prezentuje swoje niezwykłe prace

Małgorzata Brodzińska – sosnowiczanka związana z dzielnicą Sielec, w wieku 5 lat uczęszczała do Pałacu Młodzieży w Katowicach, do pracowni profesora Henryka Dzięcioła. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytet Śląski – Filię w Cieszynie. Jest absolwentką École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu. Nostryfikowała dyplom z Paryża na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Stanisława Rodzińskiego. Od najmłodszych lat brała udział w konkursach plastycznych i wystawach w kraju i za granicą. W Paryżu wystawiała swoje prace na wystawach zbiorowych i miała jedną wystawę indywidualną. W 2021 roku miała indywidualną wystawę w Galerii Muza w Sosnowcu. Bierze aktywny udział w wystawach zbiorowych. Należy do Grup Plastycznych RELACJE oraz SALVE, prowadzonych przez artystę malarza Czesława Gałużnego. Prace, które można zobaczyć w Filii nr 4 – Sielec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu powstały specjalnie z myślą o tej wystawie. Nigdzie wcześniej nie były prezentowane.

Niezapomniane wrażenia na wystawie w Filii nr 4

Magiczne znaki stawiane na kartce papieru czy podobraziu pędzlem, piórem są zapisem myśli i możemy zobaczyć całe spektrum znaczeń zamkniętych w lawowanych rysunkach czy obrazach tworzonych przez Małgorzatę Brodzińską. Artystka ze śmiałym gestem stawia plamy, barwne linie, które stają się swoistym zapisem znaczących treści płynących z realności życia do świata sztuki. Małgorzata Brodzińska studiując malarstwo w Polsce i Paryżu zdobyła przygotowanie i możliwości w posługiwaniu się trudnym językiem twórczych wartości malarskich w definiowaniu swoich emocji.