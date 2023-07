Obchody Święta Policji w Sosnowcu. Zobacz, co się działo! / fot. KMP Sosnowiec

W ubiegły piątek, podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej z okazji Święta Policji, sosnowieccy policjanci otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Kto pojawił się na obchodach Święta Policji?

W zbiórce wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Mariuszem Krzystyniakiem. Wśród osób zaproszonych znaleźli się m.in. Dyrektorzy Biur oraz Asystenci Posłów i Senatorów, Prezydenci Miasta Sosnowca, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiciele Sądu Okręgowego, i Rejonowego w Sosnowcu, a także Prokuratur Okręgowych i Rejonowych. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych - Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, przedstawiciele NSZZ Policjantów, Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych i wielu instytucji z terenu naszego miasta. Obchody zaszczycili swoją obecnością również emerytowani Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i emerytowany Komendant Miejski Policji w Sosnowcu oraz jego Zastępca.

Akty mianowania i wyróżnienia Prezydenta Miasta

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 12 w ubiegły piątek w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza w Sosnowcu. Z okazji Święta Policji w 2023 roku mianowania na wyższy stopień policyjny otrzyma łącznie 138 sosnowieckich policjantów. Uroczystość była również dobrą okazją do wręczenia nagród przez Prezydenta Miasta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego 9 policjantom z terenu naszej jednostki, którzy w minionym roku wykazali się szczególnymi osiągnięciami w służbie. Przedstawiciele NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego i Prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Sosnowcu wręczyli wyróżnionym policjantom odznaczenia.

Nagrody i podziękowania dla odważnych mundurowych

Podczas przemówienia Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, podinsp. Sławomir Zagrobelny gorąco podziękował wszystkim gościom reprezentującym służby mundurowe oraz instytucjom współpracującym na co dzień z sosnowiecką Policją za współpracę na rzecz mieszkańców naszego miasta. Zwrócił się także do policjantek i policjantów z podziękowaniami za ich codzienną służbę. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz inni goście również skierowali do sosnowieckich mundurowych serdeczne podziękowania za poświęcenie, profesjonalizm oraz życzyli im sukcesów w dalszej służbie. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu zaproszeni goście skierowali liczne listy i adresy okolicznościowe.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystej zbiórki zaproszeni goście wysłuchali występu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.