Patryk Caliński nowym obrońcą Zagłębia Sosnowiec!

Kolejnym zawodnikiem, który dołączył do Zagłębia Sosnowiec w letniej przerwie, został prawy obrońca Patryk Caliński. Piłkarz przez ostatnie sześć lat reprezentował barwy drugiej drużyny Śląska Wrocław, zaliczając z nią na przestrzeni lat awans z IV do II Ligi. Zawodnik podpisał z naszym klubem roczny kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

Dotychczasowa kariera nowego zawodnika

Nowy "nabytek" urodził się 11 lipca 1997 w Rzeszowie, ale zdecydowaną część swojej kariery spędził w klubach z Wrocławia. Swoją juniorską karierę rozpoczął w FC Wrocław Academy, a jej barwy reprezentował do 2016 roku (z roczną przerwą na pobyt w Górniku Zabrze). W sezonie 2016/2017 zawodnik występował w III-ligowej Ślęzie Wrocław, a po tym okresie trafił do drugiej drużyny ekstraklasowego Śląska.

Podczas sześcioletniego pobytu na Oporowskiej, Caliński wraz ze swoim zespołem miał okazję świętować dwa awanse z rzędu – najpierw z czwartej do trzeciej, a następnie z trzeciej do drugiej ligi w 2020 roku. W sezonie 2020/2021 wrocławianie byli nawet jedną z głównych rewelacji rozgrywek, do końca bijąc się o miejsce w strefie barażowej. Ostatecznie Śląsk II zajęli w drugoligowej stawce ósme miejsce, tracąc lokatę w TOP 6 tylko z powodu gorszego bilansu bezpośrednich spotkań z Garbarnią Kraków i Skrą Częstochowa.

Ostatni sezon nie był już niestety tak udany dla „Wojskowych”, gdyż musieli przełknąć gorycz degradacji szczebel niżej. Biorąc jednak pod uwagę cały trzyletni pobyt omawianego zespołu w eWinner 2. Lidze, Caliński rozegrał na tym poziomie 74 spotkania, a 61 z nich rozpoczął w wyjściowym składzie. Warto również podkreślić, że w części z nich „Calina” pełnił rolę kapitana drużyny.

Patryk Caliński dołącza do Zagłębia Sosnowiec

Patryk przebywał w sosnowieckim klubie na testach sportowych od tygodnia, a uwagę sztabu szkoleniowego zwrócił za sprawą dobrych występów w meczach sparingowych – z Sandecją Nowy Sącz oraz Polonią Bytom. Oba mecze piłkarz rozpoczął w wyjściowej „11” Zagłębia, będąc ustawionym na prawej obronie. To właśnie na tej pozycji nowy zawodnik czuje się najlepiej, ale w trakcie swojej kariery zdarzało mu się też występować na środku obrony – w ustawieniu z trójką środkowych defensorów jako półprawy stoper.