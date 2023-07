Sosnowiec: Zadbaj o bezpieczeństwo seniora podczas wakacji!

Przestępcy wykorzystują ufność i obniżony poziom czujności osób starszych. Często w ten sposób seniorzy tracą oszczędności całego życia.

Coraz więcej oszustw na seniorach

W pierwszym półroczu 2023 roku oszuści najczęściej oszukiwali osoby starsze metodą „na policjanta” (97 przestępstw) i „na wypadek” (43 przestępstwa). Seniorzy stracili oszczędności liczone w milionach złotych. W wyniku działań podjętych przez śląskich policjantów, 11 zatrzymanych oszustów trafiło do aresztu, a wobec 4 prokurator zastosował policyjny dozór.

Metody, którymi posługują się oszuści, są znane i wielokrotnie nagłaśniane w mediach. Pomimo tego, złodziejom często udaje się zmanipulować osoby starsze i tym samym okraść je z pieniędzy.

Przy oszustwie „na policjanta” senior najczęściej dowiaduje się, że Policja prowadzi tajną akcję przeciwko przestępcom, którzy chcieli go okraść. Często słyszy w słuchawce, że jego pieniądze są zagrożone i tylko dzięki współpracy ich nie straci. Za każdym razem oszuści starają się tak manipulować rozmówcą, żeby działał pod presją czasu i strachu o swój majątek. Cel jest jeden – wzbogacić się kosztem seniora, który przez lata gromadził oszczędności.

Oszuści wykorzystują zaufanie i strach

Przy oszustwie metodą „na wnuczka”, najczęściej dzwonią na telefon stacjonarny i podszywają się za wnuczka, syna, córkę lub członka dalszej rodziny. W rozmowie informują, że spowodowali wypadek drogowy i aby uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebują sporej gotówki. W niektórych przypadkach do rozmowy włącza się „policjant” i "prokurator", którzy potwierdzają ten fakt. Seniorzy przekonani, że pomagają swoim najbliższym, często przekazują spore sumy pieniędzy, które trzymali w domu bądź w banku, a nawet zaciągają kredyty

Prawdziwi policjanci, funkcjonariusze CBŚP, czy prokuratorzy NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy też nie proszą o przekazanie, czy przelanie na podane konto pieniędzy jako „dowodu w sprawie”, czy podanie danych umożliwiających dostęp do naszego konta.

Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość i chęć niesienia pomocy. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich i będzie prosił o pieniądze. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zapewnienie seniorów o tym, że nigdy nie będziemy tego robić za pomocą telefonu, lecz osobiście i co jest ważne, nie będziemy korzystać z pośrednictwa żadnych osób. Taka „rodzinna” umowa może uchronić osoby starsze przed utratą zbieranych latami oszczędności. - czytamy na stronie KMP. Aby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa, musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom oraz kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które pukają do naszych drzwi lub dzwoniąc, podszywają się za bliskich, pracowników banku, urzędów lub policjantów. - dodają policjanci.

Rozmawiajmy ze starszymi

Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś, zasłaniając się pośpiechem, ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji.

Przed wakacyjnym wyjazdem, pojedź do rodziców, babci czy dziadka. Porozmawiaj z nimi o zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać w życiu codziennym i sposobach, jak ustrzec się przed oszustwami. Udaj się również do samotnej sąsiadki czy sąsiada i przypomnij, żeby nigdy nie wpuszczali nieznajomych do domu.