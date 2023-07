Weź udział w wakacyjnym projekcie sosnowieckiej biblioteki. Poznaj szczegóły

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w projekcie wakacyjnym dla dzieci (6-12 lat), który poprzez wspólne czytanie, tworzenie i zabawę przybliży dzieciom świat różnych zawodów i profesji.

W programie zajęcia świetlicowe, pokazy filmowe i wyjątkowa wystawa. Rozmaite propozycje z zakresu literatury, filmu, plastyki, psychologii i różnych działań kreacyjnych – zapewnią dzieciom interesującą formę spędzenia letniego czasu w gronie rówieśników, a także możliwość rozwoju pasji, wyobraźni i wiary we własne możliwości. Udział we wszystkich imprezach – bezpłatny.

Wakacyjne zajęcia w sosnowieckiej bibliotece

MOGĘ BYĆ... KIM TYLKO CHCĘ, CZYLI LATO Z BIBLIOTEKĄ

W każdy wtorek, godz. 11.00 Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Filmowa kraina spełnionych marzeń – familijne pokazy filmowe. W repertuarze porywające filmy animowane – największe kreskówkowe hity ostatnich lat! Podczas seansów dzieciom zaprezentowane zostaną pełne barw, dźwięków i emocji animacje, mówiące o tym, jak ważne w życiu każdego człowieka (i nie tylko człowieka) są marzenia i niesłabnące dążenie do ich realizacji.

1.07-31.08 Galeria „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

"Gdy dorosnę zostanę" – pokonkursowa wystawa powiększonych i plastycznie zaaranżowanych prac dzieci z całej Polski, przedstawiających ich wymarzone zawody, które chciałaby wykonywać w przyszłości. Na przygotowanych fotoramach zaroi się od strażaków, policjantów, weterynarzy, piosenkarzy czy lekarzy. A może pojawią się programiści, astronauci, influenserzy, gamerzy i celebryci? (Część nagród dla laureatów konkursu ufundował Laserhouse Sosnowiec).

W każdą środę lipca i sierpnia Zagłębiowska Mediateka i wszystkie filie. "Mogę być kim... tylko chcę", czyli lato z biblioteką – bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Młodzi czytelnicy będą brać udział w zajęciach literackich, plastycznych i edukacyjnych, grach i zabawach sprawnościowych, zajęciach relaksacyjnych, kreatywnych konkursach, zajęciach terenowych, zabawach z chustą animacyjną i planszami pracy i wielu innych przygotowanych specjalnie dla nich atrakcjach. Wśród nich znajdą się m.in.: kalambury, rozgrywki planszówkowe, zajęcia ruchowo-ekspresyjne zapoznające dzieci z różnymi formami ruchu, czytanie tradycyjnych baśni z morałem będącym wskazówką do prawidłowego radzenia sobie z trudnymi życiowymi sytuacjami, zajęcia z teatrzykiem kamishibai, tworzenie – wspólnie z dziećmi tematycznych wystawek książek ukazujących bogactwo zbiorów biblioteki, zajęcia z bum bum rurkami (nauka o rytmie z elementami muzykoterapii), pisanie własnych krótkich utworów literackich i ich własnoręczne ilustrowanie, warsztaty plastyczne (z wykorzystaniem pasteli, akwareli, akryli, kredek, węgla, sprejów, pędzli, gąbek, palców itp.), prezentacje multimedialne, tworzenie pełnych emocji kolaży i wiele innych atrakcji.

Zagłębiowska Mediateka – Świat Nauki i Fantazji, ul. Kościelna 11: godz. 12.30-14.00

W Świecie Nauki i Fantazji odbywać się będą zajęcia dla dzieci, w czasie których będziemy rozmawiać, planować, marzyć, wcielać się w przedstawicieli różnych zawodów. Będziemy tworzyć, grać, rysować, ćwiczyć, śpiewać i improwizować. Nie zabraknie dobrej zabawy. Obecność obowiązkowa!

Biblioteka Młodzieżowa, ul. Parkowa 1a: godz. 10.00-11.30

Uczestnikom zostaną przedstawione barwne prezentacje multimedialne przybliżające tajemnice wybranych grup zawodowych. Podczas wakacyjnej podróży dookoła zawodów świata, dzieci uczestniczyć będą w wybranych cyklach tematycznych, m.in.: „Za mundurem panny sznurem” – policjant, strażak, „W trosce o nasze zdrowie” – lekarz, pielęgniarka, „Ze zwierzętami za pan brat” – weterynarz, pracownik ZOO oraz „Podążając śladami dawnej przygody poznajemy ginące zawody” – tapicer, pucybut, kowal. Nie zabraknie warsztatów plastycznych i zajęć sportowych, które zorganizowane zostaną w plenerze pobliskiego parku miejskiego.

Filia nr 1 – Środula, ul. J. Kossaka 10a: godz. 12.00-13.30

Wakacyjne zajęcia w bibliotece zagwarantują podróż do przyszłości – by pokazać jak można spełniać marzenia, zabiorą ich też w przeszłość – by poznali zawody, których dziś już próżno szukać. Przyjrzymy się też modnym i popularnym zawodom i zajęciom, które dziś wiodą prym wśród młodych ludzi!

Czy influenser i youtuber to już zawody? Czy warto się uczyć? Na te i wiele innych pytań postaramy się znaleźć odpowiedź w czasie wakacji! A pewnie i my – dorośli, dowiemy się wiele ciekawych rzeczy od dzieciaków biorących udział w zajęciach! Postaramy się stworzyć encyklopedię najciekawszych zawodów świata, będziemy się również bawić tworzeniem scrapbooka z wymarzoną przyszłościąŚ a co z tego wyniknie, zobaczymy pod koniec wakacji.

Filia nr 2 – Rudna IV, ul. Gospodarcza 32: godz. 11.00-12.30

"Mogę być... kim chcę, czyli lato z biblioteką" to hasło, które będzie nam przyświecać przez dwa miesiące wakacji. Poznamy zawody, które są spełnieniem marzeń dzieci. W czasie zajęć odbywać się będą: mini-warsztaty kulinarne, rękodzieła, plastyczne, sportowe oraz zabawy interaktywne.

Filia nr 3 – Klimontów, ul Klonowa 12: godz. 10.00-11.30 (z wyłączeniem 31.07-14.08.2023)

Każde zajęcia będą składać się z trzech bloków: zajęć plastycznych, ruchowych i logicznych (puzzle, planszówki, kalambury, krzyżówki). Tematyka będzie krążyć wokół ciekawych zawodów, ale również wokół rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań, np.: artysta fotograf – zajęcia plenerowe – fotografujemy najbliższą okolicę; Bob Budowniczy – budujemy z klocków lego; mały ogrodnik – siejemy i zbieramy zioła, robimy zielnik, uczymy się projektować ogród; maniacy krzyżówek – tworzymy i rozwiązujemy krzyżówki, sudoku itp.

Filia nr 4 – Sielec, ul. Zamkowa 9: godz. 10.00-11.30

Będziecie czytać, malować, wycinać, kleić, grać z bohaterami książek. Razem z nimi poznacie różne zawody, spełnimy marzenia.

Filia nr 5 – Walcownia, ul. M. Maliny 39: godz. 11.00-12.30 (z wyłączeniem 10.07-21.07.2023 oraz 28.08-4.09.2023)

Filia nr 5 planuje skupić się na zawodach dawnych, ale też na tych mniej lub bardziej znanych. Będziecie odkrywać tajniki tkactwa, archeologii, ale też budownictwa, projektowania. Frekwencja oraz kreatywność zainteresowanych może spowodować delikatne zmiany w scenariuszach zajęć.

Filia nr 6 – Niwka, ul. Wojska Polskiego 6: godz. 10.00-11.30

Marzenia są po to, aby je spełniać – to będzie motyw przewodni zajęć wakacyjnych w Filii nr 6. Pokażą dzieciom nietuzinkowe, niestandardowe propozycje tego, co mogą robić w dorosłym życiu. Cheerleaderka, muzyk rockowej kapeli, magik czy szalony naukowiec. Wszystko przed wami kochane dzieci. Będzie wesoło, tanecznie, plastycznie i sportowo!

Filia nr 7 BIBLIOSFERA Dańdówka, ul. Kalinowa: godz. 10.00-11.30

Bibliosfera zaplanowała spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów, m.in. policjantem, podróżniczką, fryzjerką i malarką. W programie zajęć znajdą się też warsztaty plastyczne, kulinarne oraz zajęcia ruchowe.

Biblioteka Tajemniczy Ogród, ul. Gen. S. Grota Roweckiego 23: godz. 10.00-11.30

W ramach zajęć wakacyjnych organizatrzy przewidują bloki tematyczne poświęcone wybranym zawodom na podstawie przeprowadzonej wśród uczestników ankiety (przybliżenie specyfiki wyselekcjonowanych zawodów, niewykluczone zaproszenie przedstawicieli tych profesji), a następnie zagadki, rebusy i jako zwieńczenie zajęć – wykonanie prac plastycznych dotyczących omawianego zawodu.

Filia nr 10 – Kazimierz Górniczy, ul. Główna 19: godz. 10.30-12.00

Poprzez plakat, rysunek, zabawy ruchowe, muzyczne i spotkania z ciekawymi ludźmi, dzieci będą mogły poznać swoje mocne strony, a także podzielić się z rówieśnikami swoimi zainteresowaniami i swoim hobby.

Filia nr 11 – Ostrowy Górnicze, ul. K. I. Gałczyńskiego 38: godz. 11.00-12.30 (z wyłączeniem 10.07-28.07.2023)

Środowe zajęcia wakacyjne w głównej mierze polegać będą na dobrej zabawie, mile spędzonym czasie. Na podstawie publikacji, książek, wszelkich dostępnym materiałów i informacji, uczestnicy będą mogli poprzez sztukę, pracę, wiedzę, wykazać się w tworzeniu prac, wyrazić siebie, wydobyć z siebie pokłady pomysłów, wyobraźni i kreatywności.

Filia nr 13 – Maczki, ul. Krakowska 26: godz. 10.30-12.00 (z wyłączeniem 10.07-21.07.2023 r. oraz 14.08-18.08.2023)

Dzieci poznają m.in. pojęcie zawodu. Będą rozwiązywać zagadki słowno-obrazkowe o zawodach. W planach są liczne zabawy ruchowo-naśladowcze i kreatywne warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Filia nr 14 – Zagórze, ul. W. Jagiełły 10: godz. 10.00-11.30

Każdy z nas w dzieciństwie zastanawiał się, co będzie robił jak już dorośnie. Może ktoś chciał zostać aktorem znanym na całym świecie? Albo ogrodnikiem, bo fascynuje go świat roślin? A może marzył o pokazach mody i projektowaniu kostiumów? W trakcie wakacyjnych zajęć w Filii nr 14 organizatorzy postarają się się przybliżyć dzieciom wymienione wyżej profesje, ale nie tylko! Czeka nas wiele atrakcji, m.in. kreatywne prace plastyczne, gry planszowe i zabawy.

Filia nr 15 – Mec, ul. S. Kisielewskiego 9a: godz. 12.00-13.30

Podczas wakacyjnych zajęć będziemy poznawać zawody dawne, zanikające oraz współczesne. Dzieci będą uczestniczyć w pogadankach, zajęciach plastycznych, zabawach i warsztatach, podczas których będą mogły spełnić swoje marzenia i być kim zechcą.

Filia nr 17 – Pogoń, ul. Będzińska 22: godz. 10.00-11.30

Wakacyjne zajęcia w bibliotece zagwarantują naszym milusińskim podróż do przyszłości – by pokazać jak można spełniać marzenia, zabiorą ich też w przeszłość – by poznali zawody, których dziś już próżno szukać. Przyjrzymy się też modnym i popularnym zawodom i zajęciom, które dziś wiodą prym wśród młodych ludzi!

Czy influenser i youtuber to już zawody? Czy warto się uczyć? Na te i wiele innych pytań postaramy się znaleźć odpowiedź w czasie wakacji! A pewnie i my – dorośli, dowiemy się wiele ciekawych rzeczy od dzieciaków biorących udział w zajęciach! Postaramy się stworzyć encyklopedię najciekawszych zawodów świata, będziemy się również bawić tworzeniem scrapbooka z wymarzoną przyszłościąŚ a co z tego wyniknie, zobaczymy pod koniec wakacji.

Filia nr 18 – Juliusz, ul. Spadochroniarzy 6: godz. 9.30-11.00 (z wyłączeniem 31.07-18.08.2023)

Podczas licznych zabaw poznacie zainteresowania dzieci i zaznajomicie się z różnymi profesjami, jak i charakterystycznymi atrybutami danego zawodu. Będziecie odgrywać różne role – za pomocą gestów, mimiki i naśladowania czynności przedstawiających zawody marzeń. Nie zabraknie krzyżówek i zajęć plastycznych.

Filia nr 19 – Milowice, ul. K. K. Baczyńskiego 12: godz. 9.30-11.00

Skoro mogę być kim chcę, to będę rycerzem albo czarodziejem! Albo księżniczką! W trakcie wakacyjnych spotkań w Milowicach dzieciaki przeżyją fantastyczną przygodę i przy okazji będą mogły się dowiedzieć czegoś, zarówno o nowych zawodach, jak i o tych starych jak świat. A poza tym, jak co roku – będziemy poznawać różne ciekawostki i uczyć się nowych fajnych rzeczy.

Filia nr 20 – Stary Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 19: godz. 10.00-11.30

Zgodnie z tematem zajęć wakacyjnych, w kolejnych tygodniach wakacji, dzieci poznają specyfikę pracy ludzi wykonujących różne zawody – poprzez czytanie książek, zajęcia plastyczne, pogadanki czy warsztaty. Rozmowy o tym, na czym polegają poszczególne profesje, gdzie można pracować i czym zajmują się różni ludzie, będą okazją do pokazania, że każdy zawód jest ważny i potrzebny.

Honorowym patronatem letnią akcję objął Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński. Partnerem akcji jest Laserhouse – Laserowe Centrum Rozrywki w Sosnowcu.