W Sosnowcu posadzą 55 tysięcy kwiatów!

55 tysięcy kwiatów posadzą w najbliższych tygodniach pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na terenie całego Sosnowca.

W pierwszej kolejności miejskie kwietniki i gazony zostaną obsadzone bratkami, a w sumie będzie ich około 4 tysięcy.

To rośliny wczesnowiosenne, więc najbliższe dni to intensywna praca właśnie przy sadzeniu białych i bordowych bratków – wyjaśnia Marcin Jakubczyk z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Spora część roślin (ok. 9 tysięcy) będzie cieszyć oko bywalców sosnowieckich parków

Aksamitki, begonie, żeniszek meksykański, gazania lśniąca, to niektóre rośliny które spotkamy na przykład w Parku Sieleckim – mówi Marcin Jakubczyk.

Najwięcej kwiatów będzie potrzebnych do obsadzenia miejskich kwietników. Pracownicy MZUKu przeznaczą na to prawie 30 tysięcy kwiatów. W tym przypadku prawie 7 tysięcy kwiatów to sadzonki begonii stale kwitnącej, starca srebrzystego i gazani. Pozostała część roślin zostanie przeznaczona na odsadzenie gazonów. Tu najwięcej będzie pokrzywki brazylijskiej.