W miejscu dawnego stadionu w Klimontowie powstanie kryte boisko warte 14 mln zł!

To już pewne! W miejscu dawnego stadionu w Klimontowie powstanie nowy obiekt. Pierwsi mieszkańcy będą mogli z niego korzystać już na przełomie września i października 2025 roku.

Z nowego obiektu skorzystamy już w 2025 roku

Klimontów w przeciwieństwie do Zagórza, Ostrów Górniczych czy Niwki drużyny piłkarskiej doczekał się dopiero po II wojnie światowej, gdy powstał Zryw Klimontów przemianowany potem na Górnika. W latach sześćdziesiątych Górnik Klimontów stał się liczącym graczem na zagłębiowskim poletku piłkarskim, by w 1969 roku awansować do klasy okręgowej, będącej wówczas najsilniejszym w Polsce czwartym poziomem rozgrywkowym. Od dwóch lat klimontowska jedenastka grywała już na nowym stadionie. W przeddzień święta 1 Maja, 30 kwietnia 1967 roku oficjalnie otwarto w Klimontowie nowy stadion. Zorganizowano defiladę sportowców, wyścigi na bieżni i 700-osobowe pokazy gimnastyczne, ale najważniejszym punktem otwarcia był mecz Górnika z Cracovią Kraków przegrany jednak 1:2.

Stadion przez wiele lat tętnił życiem. Również po 1976 roku, gdy po połączeniu kopalń Klimontów i Mortimer-Porąbka połączyły się też kluby Górnik Klimontów i Górnik Zagórze tworząc Górnika Sosnowiec. Jeszcze na początku obecnego stulecia swoje mecze rozgrywał tutaj grający w okręgówce Górnik, a potem A-klasowe rezerwy Zagłębia i sosnowieckie drużyny młodzieżowe. W 2009 roku swój mecz sparingowy z Górnikiem Zabrze rozegrało Zagłębie Sosnowiec. W ostatnich latach stadion jednak podupadł. Teraz to się zmieni.

– W miejscu starego stadionu, powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105 na 68 metrów, które będziemy przykrywali tzw. balonem, a więc halą pneumatyczną. Oprócz tego powstanie budynek zaplecza hali – zapowiada prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Na obiekcie przy ul. Hubala-Dobrzańskiego nie zabraknie również kilkumetrowych piłkochwytów, oświetlenia zamontowanego na masztach, trybuny dla kilkudziesięciu widzów i parkingu. Wykonawca zadba także o umiejscowienie małej architektury, a więc ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych. Samo boisko będzie miało zaplecze z szatniami, toaletami i magazynem.

– Koszt budowy to niemal 13,9 miliona złotych, co jest doskonałą informacją, bo wcześniejsze przetargi kończyły się ofertami wartymi ponad 20 mln zł. Dopięliśmy ten temat, choć nie było to proste. To będzie obiekt przede wszystkim dla mieszkańców, a nie klubów sportowych – cieszy się prezydent Arkadiusz Chęciński.

Wykonawcą prac została firma Ideabud z Trzebini. Budowa jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 3 mln zł.