Uwaga kierowcy! Na drogach panują trudne warunki

Panujące obecnie warunki atmosferyczne, stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Śliska nawierzchnia, szybko zapadający zmrok i ograniczona widoczność wymagają szczególnej ostrożności zarówno od kierowców, jak i pieszych.

Na drodze bądźmy ostrożni

W zimowych warunkach niedostosowanie prędkości do sytuacji na drodze oraz niewłaściwa odległość między pojazdami to jedne z głównych przyczyn groźnych wypadków. Śliska nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania, co może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem.

Mundurowi przypominają, aby:

Dostosować prędkość do warunków na drodze, nawet jeśli oznacza to jazdę wolniejszą, niż dopuszczają przepisy.

Zwiększyć odstęp między pojazdami, aby mieć więcej czasu na reakcję.

Zimą piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Kierowcy często nie są w stanie dostrzec pieszego ubranego zazwyczaj w odzież w ciemnych kolorach. Noszenie elementów odblaskowych znacząco zwiększa widoczność i szansę na to, że kierowca zauważy pieszego z odpowiedniej odległości.

Pamiętajmy:

Odblaski najlepiej nosić na przedniej i tylnej części ubrania, aby były widoczne z obu kierunków.

Nawet niewielki odblask na plecaku, torebce czy kurtce może uratować życie.

Zimowa aura wymaga szczególnej uwagi i rozwagi. Zarówno kierowcy, jak i piesi powinni pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą zapobiec wielu tragediom. Poświęcenie kilku minut na przygotowanie do podróży i noszenie odblasków to niewielki wysiłek w porównaniu do konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z zaniedbań.