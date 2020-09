Teatr Zagłębia w nowym sezonie artystycznym

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Teatr Zagłębia przywitał widzów w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości niełatwej, bo osadzonej w reżimie sanitarnym. Zespół sosnowieckiej instytucji dołożył jednak wszelkich starań, żeby przestrzeń Teatru była bezpieczna dla odwiedzających.

- Wprowadziliśmy kilka nowych zasad odwiedzania naszego Teatru. Przede wszystkim prosimy o zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą, dezynfekcję dłoni i zachowanie dystansu społecznego. Wyłączyliśmy z użytku również szatnie oraz wprowadziliśmy limit 150 miejsc na widowni – informuje Roksana Buchta z działu promocji.

Nowy sezon artystyczny zainaugurowała premiera „Ślubu” Witolda Gombrowicza w reż. Radosława Rychcika, na którą z powodu zawieszenia działalności teatrów trzeba było czekać prawie pół roku. Dyrekcja Teatru do końca tego roku ma w planach jeszcze jedną produkcję – „Wujaszka Wanię” Antona Czechowa, którą wyreżyseruje Jędrzej Piaskowski.

- Mamy nadzieję, że uda nam się spełnić życzenie Czechowa i sprawić, że będzie to spektakl komediowy – mówił podczas konferencji prasowej Jacek Jabrzyk, dyrektor ds. artystycznych.

Zespół Teatru nie ogranicza się tylko do repertuarowego grania. W październiku rusza projekt „Śląsk lub_i Zagłębie, Zagłębie lub_i Śląsk”. Polega on na współpracy dwóch regionów – Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Ideą przyświecającą wspólnie organizowanym wydarzeniom będzie próba rozbrojenia oraz przepracowania regionalnych podziałów i animozji. Do końca roku zaplanowano dwa działania – wymianę spektakli między Teatrem Śląskim a Teatrem Zagłębia oraz słuchowisko muzyczno-dokumentalne opowiadające o historii skonfliktowanych sąsiadów. Za miesiąc swój finał ma również projekt „Teatralna Antologia Nowych Utopii” – ogólnopolski konkurs na cyfrowe dzieło artystyczne, którego tematem były marzenia, utopie i światy doskonałe.

- Nagrodziliśmy dziesięć dzieł, z czego dwa zostały zrealizowane w rozszerzonej wersji przez zwyciężczynie konkursu. Ich premierę planujemy na drugą połowę października – informuje Agata Kędzia, koordynatorka projektu.

Kolejnym ważnym tematem w nowym sezonie jest ekologia. W czerwcu na nowo został otwarty Ogród Teatralny, w którym sadzone są rośliny przyniesione przez widzów, a od miesiąca na dachu stoją dwa ule, będące efektem współpracy z pasieką Śląskie Miody. Dyrekcja w planach ma coraz większe zaangażowanie w tematy związane z ekologią i zachęca do śledzenia informacji na stronie internetowej teatru oraz w social mediach.