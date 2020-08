40 tysięcy pszczół w Teatrze Zagłębia

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Stanęły pierwsze ule w instytucji miejskiej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Chcąc działać na rzecz przyrody Teatr Zagłębia wszedł we współpracę z Pasieką Śląskie Miody. Efektem tego jest postawienie dwóch uli na dachu Teatru. W każdym z nich znajduje się obecnie 20 tys. pszczół. W miesiącach maj-czerwiec ich liczba wzrośnie nawet do 60 tys. w ulu.

Miasto jest bardzo dobrą bazą pożytkową dla pszczół. Te miody są dużo bardziej zróżnicowane od miodów wiejskich. W mieście udaje nam się uzyskać miód wierzbowy, czy ze żmijowca, którego nigdzie indziej nie jesteśmy w stanie pozyskać - mówi Krzysztof Poppe z Pasieki Śląskie Miody

Z okazji postawienia uli zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Poznajemy pszczele obyczaje”. Podczas nich uczestnicy poznali tajniki życia wewnątrz ula, dowiedzieli się też, skąd się bierze miód i produkty pszczele. Każdy miał okazję zajrzeć do ula, a nawet potrzymać ramkę z pszczołami i obserwować ich zachowanie. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie świeczki z pszczelego wosku przez każde dziecko. To nie ostatnie takie warsztaty w Teatrze Zagłębia. Zachęcamy do śledzenia strony Teatru oraz profilu na Facebooku.

Ule zagościły na dachu Teatru dzięki PKO Bank Polski.