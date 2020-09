Fantastyczne Filmy Fanowskie – jedyne w swym rodzaju projekcje filmowe

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu – organizator projektu „Fantastyka2020” - serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowym pokazie Fantastycznych Filmów Fanowskich. Będzie to doskonała okazja, by razem z innymi fanami fantastyki obejrzeć jedne z najciekawszych filmów krótkometrażowych ostatnich lat. Pokaz poprzedzi krótka prelekcja, z której dowiecie się kiedy filmy fanowskie zaczęły powstawać, co łączy Batmana z Draculą oraz dlaczego trójka nastolatków szukała zaginionej arki. Jedna prezentacja, cztery filmy, cztery krótkie przerwy, niecałe 150 minut i całe spektrum wrażeń. Nie może Was zabraknąć!

Czekamy na Was w środę 23 września 2020 od godz. 15.30 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu.



Wstęp możliwy tylko z bezpłatną wejściówką (50 wejściówek do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki).

W programie prezentacja Karola Kućmierza i projekcje filmów:



• Severus Snape and the Marauders | Harry Potter Prequel

• Lord Inquisitor - Prologue

• Rebel Scum

• Dumbledore and Grindelwald - The Greater Good - Crimes of Grindelwald Prequel

Przypominamy o obowiązkowych maseczkach, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Partnerzy wydarzenia: Stowarzyszenie Trzy Plansze oraz Śląski Klub Fantastyki.

Patron honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Patronat medialny: Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, TVP3 Katowice, oraz portale internetowe: Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, SielsiaKultura.pl, WiadomościZagłębia.pl, TwojeZagłębie.pl, Nakanapie.pl, Fahrenheit.net.pl, Ostatniatawerna.pl, Gavran fan-dom.pl, Fantasmarium.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.



