Teatr Zagłębia ma już 126 lat!

Dokładnie 126 lat, 6 lutego 1897, miało miejsce uroczyste otwarcie teatru, któremu towarzyszyła premiera spektaklu „Zemsta”.

– Czego moglibyśmy sobie życzyć? Przede wszystkim, abyśmy wciąż mieli tak wspaniałych widzów, jak Wy Dziękujemy, że jesteście z nami przez te wszystkie lata. Działamy dla Was i z myślą o Was. A kolejne marzenie jest na drodze do realizacji, bo rozbudowa teatru trwa! – podkreśla Iwona Woźniak, dyrektor Teatru Zagłębia. – Sprawdzone źródła meldują, że projekt rozbudowy jest już gotowy i kończymy pracę nad projektem wykonawczym! Kolejny etap to uzyskanie pozwolenia na budowę i ruszamy – dodaje.